La pulseada por la tierra: Milei cambia el proyecto y el peronismo bonaerense se une
El Gobierno nacional incorporó restricciones a la extranjerización de tierras antes del debate en el Senado. En la Provincia, Kicillof y sectores del PJ impulsan una agenda común de protección territorial.
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El gobierno nacional debió retroceder en su intención de eliminar las restricciones para la compra de tierras a ciudadanos extranjeros que buscaba introducir en la reforma a la Ley de Tierras que se tratará este jueves en el Senado. Ante la falta de consenso en el propio oficialismo y la falta de apoyo de las provincias, un nuevo borrador que comenzó a circular esta mañana, establece que las personas extranjeras no podrán acceder a más de un 25% de las tierras rurales de cada provincia.
La principal modificación que se introdujo en el borrador al que accedió La Tecla Patagonia a la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, está en el artículo 3, que consigna que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y ejercen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios de conformidad con los arts. 121 y 124 de la Constitución Nacional. En ejercicio de sus competencias no delegadas, cada provincia podrá establecer la normativa aplicable a tal efecto”.
Luego señala que “Los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el art. 20 de la Constitución Nacional” y apunta cuáles son las “únicas restricciones” para la adquisición del dominio de tierras rurales:
a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros.
b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional no podrá delegar esta potestad de autorización en un funcionario con rango menor a Secretario de Estado.
c) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia.
Con esta modificación, es posible que las provincias patagónicas, que habían puesto reparos al proyecto, terminen acompañando la iniciativa del oficialismo.
Este tema abrió un nuevo punto de coincidencia dentro del peronismo bonaerense con referentes que ya se expresaron al respecto. Mientras el Senado nacional retomará el tratamiento de la iniciativa, sectores del oficialismo provincial presentaron un proyecto para limitar la compra y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros y reforzar el control sobre el territorio.
La propuesta, impulsada por diputados vinculados al kirchnerismo, Patria Grande y otros sectores del peronismo, establece un Registro Provincial de Tierras Rurales, fija límites a la propiedad extranjera y busca proteger zonas consideradas estratégicas. En paralelo, Axel Kicillof rechazó la modificación de la normativa nacional y el Movimiento Derecho al Futuro convocó a una movilización para el 6 de agosto, en coincidencia con el debate en el Senado. La postura contra la extranjerización de tierras se convirtió así en un eje común entre distintas vertientes del peronismo bonaerense, pese a las diferencias internas.