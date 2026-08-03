Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de agosto de 2026 POSICIONAMIENTOS

La pulseada por la tierra: Milei cambia el proyecto y el peronismo bonaerense se une

El Gobierno nacional incorporó restricciones a la extranjerización de tierras antes del debate en el Senado. En la Provincia, Kicillof y sectores del PJ impulsan una agenda común de protección territorial.

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