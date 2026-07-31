Fuerte cruce en el gobierno: Santilli pidió la renuncia de Villarruel

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo este viernes. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó con dureza las recientes declaraciones de la titular del Senado sobre el mandatario y aseguró que, si no comparte el rumbo del Gobierno, debería abandonar su cargo.
En declaraciones radiales, Santilli calificó como "un disparate" y una "barbaridad" las expresiones de Villarruel, quien había manifestado públicamente su preocupación por la salud mental del Presidente luego de una polémica en redes sociales.
“Si hay una persona que no está de acuerdo, que de un paso al costado entonces. Que arme su proyecto y que compita“, sostuvo Santilli en declaraciones a Radio Mitre.
El funcionario sostuvo que no comprende la actitud de la Vicepresidenta y consideró que, en lugar de confrontar con la gestión nacional, debería colaborar con el Ejecutivo.
Las declaraciones de Santilli llegaron después de un fuerte cruce que se originó en la red social X. La diputada libertaria Lilia Lemoine publicó un mensaje en el que vinculó a Villarruel y a la diputada Marcela Pagano con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, además de insinuar que ambas mantenían una estrategia política común. Desde sectores del oficialismo también buscaron instalar la idea de que la Vicepresidenta actúa en contra del Gobierno.
La controversia escaló cuando Javier Milei compartió esa publicación desde su cuenta oficial. La decisión generó la inmediata reacción de Villarruel, quien cuestionó que el Presidente replicara ese contenido y puso en duda su criterio.
En sus respuestas en redes sociales, la Vicepresidenta expresó que le preocupaba que el jefe de Estado difundiera afirmaciones que consideró infundadas y aseguró tener una "genuina preocupación" por su estado, al advertir sobre lo que definió como persecuciones imaginarias que, según sostuvo, el mandatario reproduce tanto en el país como en el exterior.
El nuevo enfrentamiento expone, una vez más, la creciente distancia entre Milei y Villarruel, una relación que atraviesa meses de tensión y que suma nuevos episodios de confrontación pública dentro de la cúpula del Gobierno nacional.