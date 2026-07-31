Volver | La Tecla Nacionales 31 de julio de 2026 DECLARACIONES

Fuerte cruce en el gobierno: Santilli pidió la renuncia de Villarruel

El Jefe de Gabinete lanzó duras declaraciones contra la vicepresidenta luego de cuestionar la salud mental del presidente. Sostuvo que “siempre pone palos en la rueda”.

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