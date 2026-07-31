Vacaciones de invierno: mejora en la segunda semana, pero lejos de las expectativas
A la espera de los números oficiales del EmturyC, que aún no fueron difundidos pese a las consultas realizadas por La Tecla, los sectores privados trazaron sus primeras evaluaciones. La hotelería registró una recuperación en el segundo tramo del receso, aunque comerciantes y otros rubros señalaron un consumo más moderado.
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Mar del Plata comienza a despedir las vacaciones de invierno con un primer balance que muestra una recuperación durante la segunda semana del receso, aunque con una actividad marcada por la cautela y lejos de las expectativas iniciales de algunos sectores.
A horas del regreso a clases, previsto para la próxima semana, todavía no aparecen los números oficiales del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC). Desde el organismo aún no difundieron la cantidad de visitantes que llegaron a la ciudad durante el período vacacional, por lo que el primer diagnóstico surge de los distintos actores privados vinculados a la actividad.
La Tecla consultó al EmturyC para conocer las cifras oficiales del movimiento turístico durante el receso invernal, pero hasta el momento el organismo no difundió los números ni respondió a la solicitud realizada.
Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) trazaron una evaluación positiva en comparación con el comienzo del receso. Según explicaron, la primera semana arrancó con niveles de reservas cercanos al 25%, aunque con una influencia particular por la expectativa generada alrededor de la final del Mundial.
El movimiento comenzó a crecer desde el inicio de la segunda semana. De acuerdo al relevamiento realizado por la entidad, la ocupación llegó a ubicarse en torno al 45% durante el segundo fin de semana y posteriormente se estabilizó cerca del 50%.
"En definitiva, la segunda semana terminó siendo mejor que la primera", señalaron desde el sector hotelero, aunque remarcaron que el cierre del fin de semana marca el inicio de una caída progresiva en la llegada de turistas por el retorno de las familias a sus lugares de origen.
Más allá de los números de alojamiento, desde la hotelería destacaron que durante algunos días se observó mayor circulación en corredores comerciales y espacios gastronómicos, impulsada tanto por visitantes como por vecinos de Mar del Plata que aprovecharon el receso para realizar actividades con sus hijos.
Sin embargo, el consumo volvió a aparecer como una de las principales preocupaciones. Desde distintos sectores señalaron que hubo movimiento, pero con un gasto más medido y lejos de otros períodos vacacionales donde la ciudad registraba un impacto económico mayor.
En esa línea, comerciantes del Centro Comercial del Puerto realizaron un balance más crítico. Según indicaron, la primera semana fue particularmente tranquila y recién durante los días posteriores comenzó a registrarse una mayor presencia de turistas.
El pico de actividad, según describieron, se concentró durante el segundo fin de semana de las vacaciones, especialmente entre viernes y domingo. Luego de ese repunte, el movimiento volvió a desacelerarse con el cierre del receso.
El escenario también generó preocupación en el sector de casinos. Desde la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) alertaron por una fuerte caída en la actividad de las salas bonaerenses y señalaron que la Caja de Empleados atraviesa el nivel más bajo de los últimos 25 años.
Desde el gremio vincularon esa situación con la pérdida del poder adquisitivo y el menor margen de consumo de las familias. Según explicaron, el movimiento en los casinos funciona como un indicador del estado económico general, ya que refleja cuánto dinero queda disponible luego de afrontar gastos esenciales.
Con el regreso de las clases y el cierre formal del período turístico invernal, Mar del Plata espera ahora los datos oficiales del EmturyC para completar la fotografía del receso. Mientras tanto, el balance privado deja una conclusión común: hubo una mejora respecto al inicio, pero el invierno estuvo atravesado por un consumo más cuidado y una economía que siguió condicionando el movimiento turístico.