Volver | La Tecla Municipios 31 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Vacaciones de invierno: mejora en la segunda semana, pero lejos de las expectativas

A la espera de los números oficiales del EmturyC, que aún no fueron difundidos pese a las consultas realizadas por La Tecla, los sectores privados trazaron sus primeras evaluaciones. La hotelería registró una recuperación en el segundo tramo del receso, aunque comerciantes y otros rubros señalaron un consumo más moderado.

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