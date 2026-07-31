La Plata, el paraíso de las cooperativas “transparentes”, los boletos que se comen el sueldo y las filas que no mienten
Mientras Alak celebra el “renacimiento del cooperativismo”, el boleto mínimo se va a más de $1.200, la gente se sigue amontonando por un puesto en una distribuidora y el PRO descubre que hay que cobrarles a los extranjeros lo que nunca se les cobró a los amigos
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Las 5 del Radar Deconfiado
1. El Municipio adjudicó los servicios de mantenimiento del espacio público a cooperativas
Alak encontró la fórmula mágica: licitación pública para 53 cooperativas, $2.500 millones en 18 meses y un discurso de “paso histórico” y “renacimiento del cooperativismo”. Todo muy transparente, claro, después de que el Tribunal de Cuentas les dijera que corten con 15 años de contrataciones directas. Ahora la ciudad se divide en 32 zonas, la UNLP diseñó el esquema y la UTN controlará… o sea, el mismo modelo de siempre, pero con más sellos y menos causas penales tipo “chocolate”. Qué alivio.
2. El privilegio de viajar en micro en La Plata y la región
El boleto de los micros vuelve a subir en La Plata y la región y desde agosto el mínimo costará más de $1.200. El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó el nuevo cuadrito: 4,44% de aumento y el mínimo con SUBE registrada pasa a $1.210,17. Sin nominalizar, el doble. Tarifa social, un poco menos, pero igual se siente. Mientras en la municipalidad se gastan millones en cooperativas “modernas”, el platense promedio sigue pagando cada vez más por llegar a destino. La movilidad es un derecho… hasta que te llega la boleta.
3. Otra fila “kilométrica” por un empleo en una distribuidora
Más de dos cuadras de gente con currículum bajo el brazo en 137 entre 33 y 34, San Carlos. Otra postal de la “recuperación” que se ve en las calles y no en los discursos. Jóvenes buscando primera experiencia, adultos con trayectoria que se quedaron afuera, todos peleando por un full time en logística y ventas. Siete días antes había pasado lo mismo por una sola vacante en un local de ropa deportiva. El mercado laboral platense no necesita estadísticas: alcanza con mirar las veredas.
4. Oportunismo político o falso nacionalismo: Le quieren cobrar la salud y la educación a residentes extranjeros
El bloque PRO del Concejo, presentó un proyecto para arancelar salud (salvo urgencias), educación no obligatoria, deportes, cultura y otras prestaciones municipales a extranjeros y argentinos que no acrediten residencia en La Plata. “Los vecinos primero”, dicen. Según números oficiales, los extranjeros no residentes representan apenas el 0,8% de las atenciones de emergencia y un 1% en vacunas. En línea con la iniciativa de LLA en la Legislatura, aparece ahora que el municipio está justito de plata. Casualidad, claro.
5. Las leonas coparon el club Universitario
En medio de tanto ajuste y tanta fila, algo que sí funciona: Las Leonas estuvieron de residentes en la capital de la provincia. Jugaron 2 amistosos, contra el plantel superior masculino de Universitario de La Plata el primero y el segundo contra el seleccionado masculino de Hockey, la visita se dio en la preparación para el Mundial 2026, que se jugará del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica.
Cancha llena, autoridades, vecinos y una fiesta del hockey local. Por lo menos el deporte nacional sigue dando alegrías mientras el resto del radar sigue en modo “desconfiado total”.
Entre tanta transparencia y tanto ajuste, Las Leonas al menos ganan. El Radar Desconfiado sigue de cerca lo que pasa en la ciudad para que no te comas la curva.