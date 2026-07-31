Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de julio de 2026 DESCONFIADOS

La Plata, el paraíso de las cooperativas “transparentes”, los boletos que se comen el sueldo y las filas que no mienten

Mientras Alak celebra el “renacimiento del cooperativismo”, el boleto mínimo se va a más de $1.200, la gente se sigue amontonando por un puesto en una distribuidora y el PRO descubre que hay que cobrarles a los extranjeros lo que nunca se les cobró a los amigos

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