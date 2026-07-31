El caso del enfermero golpeador entra en una etapa clave: la Justicia define si ordena su detención
Nicolás Cichero fue notificado de la formación de una causa penal por las agresiones a dos ancianas y la investigación sigue su curso. Mientras continúa en libertad, la fiscalía reunió nuevas pruebas y solicitó una serie de medidas al Juzgado de Garantías.
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La investigación por las agresiones denunciadas contra dos residentes del geriátrico "David" ingresó en una instancia clave. Luego de la difusión de las imágenes que muestran a un enfermero golpeando y maltratando a una adulta mayor, el expediente avanzó con nuevas pruebas y ahora la expectativa está puesta en la resolución que adopte la Justicia sobre una serie de medidas solicitadas por la fiscalía.
Aunque durante las últimas horas circularon versiones sobre una supuesta detención, lo cierto es que Nicolás Gastón Cichero, de 37 años, continúa en libertad. Según fuentes judiciales, el enfermero se presentó voluntariamente en una dependencia policial, donde únicamente fue notificado de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, sin quedar detenido ni prestar declaración ante el fiscal.
Sin embargo, el escenario judicial cambió de manera significativa. La investigación dejó atrás la calificación inicial de lesiones leves y pasó a tramitarse como una causa por lesiones graves, luego de que se incorporaran estudios médicos que acreditarían que una de las víctimas perdió dos piezas dentales producto de las agresiones.
Con ese nuevo cuadro probatorio, el fiscal Carlos Russo solicitó al juez de Garantías, Daniel De Marco, una serie de medidas que incluyen allanamientos, requisas e incluso posibles detenciones. Será el magistrado quien defina en las próximas horas si hace lugar a esos pedidos y habilita un nuevo avance en la investigación.
Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad del establecimiento ubicado sobre la calle Funes al 1700 se convirtieron en una de las principales pruebas del expediente. Las filmaciones fueron aportadas por las autoridades del geriátrico, que además resolvieron despedir al enfermero tras detectar los hechos durante una revisión interna.
Pero la investigación ya no se limita únicamente a la conducta del trabajador. La fiscalía también analiza las responsabilidades que podrían alcanzar a otras personas vinculadas con el funcionamiento del establecimiento, motivo por el cual los pedidos elevados al juez no se circunscriben exclusivamente al enfermero.
En paralelo, el caso también tuvo consecuencias administrativas. Tras tomar intervención, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura transitoria del geriátrico al constatar que el establecimiento no había completado el trámite de renovación de su habilitación dentro de los plazos establecidos durante una inspección previa realizada en marzo.
Los inspectores, además, detectaron otras irregularidades. Entre ellas, la presencia de personas menores de 65 años alojadas en el lugar —una situación que contraviene la Ley 14.263— y observaciones vinculadas al tratamiento de residuos patogénicos, ya que el establecimiento no contaba con el contrato exigido por la normativa vigente.
Mientras la investigación penal continúa sumando pruebas, la definición sobre las medidas solicitadas por la fiscalía aparece como el próximo punto de inflexión de una causa que generó conmoción en Mar del Plata y que ahora también abre interrogantes sobre los controles estatales y las condiciones en las que funcionaba el geriátrico.