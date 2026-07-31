Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El caso del enfermero golpeador entra en una etapa clave: la Justicia define si ordena su detención

Nicolás Cichero fue notificado de la formación de una causa penal por las agresiones a dos ancianas y la investigación sigue su curso. Mientras continúa en libertad, la fiscalía reunió nuevas pruebas y solicitó una serie de medidas al Juzgado de Garantías.

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