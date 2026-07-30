Ex ministro de Vidal confesó sus aspiraciones presidenciales y pidió candidato propio amarillo
Hernán Lacunza, quien manejó las finanzas bonaerenses durante la gestión Cambiemos en la Provincia, aseguró: "Me gustaría ser el candidato del PRO". Además, consideró que el partido debe construir una propuesta propia, a pesar de las coincidencias con los libertarios.
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El ex ministro de Economía bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, Hernán Lacunza, reconoció su interés por la actividad política y confesó su aspiración de ser candidato presidencial del PRO en 2027.
En una entrevista en A24, sostuvo que el partido debe construir una alternativa independiente de La Libertad Avanza (LLA) y marcó diferencias con el Gobierno en materia institucional y política.
Ante la pregunta sobre si se imagina como candidato a presidente del partido que preside Mauricio Macri a nivel nacional Lacunza evitó hablar de postulaciones concretas, aunque ratificó su interés por la vida pública: "Yo tengo vocación por lo público, por lo político. Por eso participo. Es prematuro hoy decir quiénes van a ser los candidatos".
"Faltan 18 meses para las elecciones, pero tengo esa vocación, sí. Es una pregunta muy directa, la respuesta es sí", aseguró, reconociendo que le interesa asumir funciones de mayor responsabilidad dentro del espacio amarillo.
En cuanto al vínculo con los libertarios, el ex ministro del Gobierno de Cambiemos, consideró que el PRO debe mantener una identidad propia. "Creo que el PRO tiene que tener una opción independiente del gobierno, no con La Libertad Avanza, con la cual tenemos afinidades en el plano económico, pero diferencias en el plano institucional y político", sostuvo.
Además, detalló que "le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional, porque me parece que es donde más flaquea el Gobierno".
En referencia a la situación económica actual, evaluó que existen indicadores que muestran una mejora respecto de meses anteriores, aunque advirtió sobre los sectores que impulsan la actividad y aquellos que continúan rezagados.
En ese maco, planteó que ve a la economía con "sus luces y sombras. Las luces en lo que llamamos la estabilidad financiera. El tipo de cambio, la inflación, el riesgo de país, la tasa de interés, mejor que hace seis meses, las reservas, lo que está atrás de eso".
Sin embargo, describió un escenario de crecimiento desigual: "En sus luces anaranjadas, rojas, con un crecimiento que no es cero, pero es muy heterogéneo. Tenés un motor encendido a todo vapor, que es la energía, la minería y el agro, que te provee divisa suficiente para contener el tipo de cambio. Y el resto parado", dijo.