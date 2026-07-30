Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de julio de 2026 CÁLCULOS

Ex ministro de Vidal confesó sus aspiraciones presidenciales y pidió candidato propio amarillo

Hernán Lacunza, quien manejó las finanzas bonaerenses durante la gestión Cambiemos en la Provincia, aseguró: "Me gustaría ser el candidato del PRO". Además, consideró que el partido debe construir una propuesta propia, a pesar de las coincidencias con los libertarios.

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