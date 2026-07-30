Más bonos, más deuda: $250.000 millones para vencimientos y auxiliar a municipios

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El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la reapertura de dos series de títulos públicos por un monto total de hasta 249.530 millones de pesos, en una operación destinada a refinanciar vencimientos de deuda y cumplir con el financiamiento del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 386/2026 del Ministerio de Economía bonaerense, firmada por el ministro Pablo López. La operación comprende la reapertura de bonos en pesos a tasa variable con vencimiento en abril de 2027 por hasta $161.286 millones, y de títulos ajustados por CER con vencimiento en abril de 2028 por hasta $88.244 millones.
Según la resolución, ambas colocaciones podrán integrarse tanto en efectivo como mediante el canje de títulos con vencimiento el 21 de agosto de 2026, con el objetivo de anticipar la cancelación de esos compromisos y extender los plazos de la deuda provincial.
Los bonos a tasa variable devengarán intereses vinculados a la tasa Tamar para depósitos mayoristas más un margen de 700 puntos básicos y vencerán el 30 de abril de 2027. En tanto, los títulos ajustables por CER ofrecerán una tasa fija nominal anual del 9% sobre capital actualizado por inflación y tendrán vencimiento el 28 de abril de 2028.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que los recursos obtenidos serán destinados a la cancelación, reestructuración y refinanciación de servicios de deuda pública provincial, en línea con la autorización otorgada por la Ley 15.561, que habilita al Ejecutivo a endeudarse por hasta el equivalente a 1.045 millones de dólares.
La normativa también recuerda que esa misma ley creó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, destinado a asistir financieramente a los municipios para afrontar atrasos de tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura. Para ese fondo se asignará automáticamente el equivalente al 8% de los recursos que ingresen por las operaciones de financiamiento autorizadas.
La emisión será colocada mediante licitación pública y contará con la participación de entidades financieras y agentes de mercado autorizados. Los títulos estarán garantizados con recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos y cotizarán en los mercados ByMA y A3.