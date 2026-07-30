Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de julio de 2026 BOLETíN OFICIAL

Más bonos, más deuda: $250.000 millones para vencimientos y auxiliar a municipios

La Provincia reabrió dos series de bonos para cubrir compromisos financieros. El 8% de los fondos irá al Fondo de Emergencia Municipal creado por la Ley de Endeudamiento.

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