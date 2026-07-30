Inicia el rescate de las víctimas del helicóptero en San Juan

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Después de una noche de vigilia en un refugio precario, este jueves a primera hora comenzó el operativo de rescate de los cuerpos de las siete personas que murieron el miércoles en el accidente de un helicóptero en San Juan.
La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a cargo de Enrique Delgado, confirmó que las tareas arrancarán “a primera luz del día”. Los restos se encuentran en la Quebrada de la Chilca, a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, dentro del Parque Natural Provincial Ischigualasto, en la zona de Valle Fértil.
Los rescatistas fueron enviados al lugar la noche del miércoles y debieron pasar la noche a la intemperie a la espera del amanecer. Según explicó Delgado, llegarán en camioneta hasta cierto punto y luego deberán caminar aproximadamente tres horas para alcanzar el sitio exacto del siniestro.
El traslado de los cuerpos se realizará “de la forma más lenta posible” y exclusivamente por tierra hasta la morgue. El secretario de Seguridad destacó que “el lugar donde sucedió el siniestro está bastante complejo para llegar” por las pendientes, las grandes piedras y las características del terreno. La zona permanece cerrada para evitar el ingreso de personal no autorizado.
El helicóptero, de matrícula LV-KGR, se estrelló el miércoles alrededor de las 10:26 mientras realizaba la tercera etapa de una capacitación sobre respuesta a incendios forestales. A bordo viajaban altos funcionarios provinciales: el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas Andrés y Rodrigo Aimeta (o Aimetta, según distintas versiones).
Las causas del accidente aún no fueron establecidas. La investigación está a cargo de la Junta de Seguridad de Transporte de la Nación y del fiscal federal Francisco Maldonado.
Las autoridades descartaron, por el momento, que las condiciones climáticas hayan sido el factor determinante. Las tareas de criminalística y peritaje continuarán en paralelo al rescate.