Volver | La Tecla Nacionales 30 de julio de 2026 DRAMATICO

Inicia el rescate de las víctimas del helicóptero en San Juan

El operativo, exclusivamente terrestre, podría demorar varias horas debido a las pendientes y el terreno accidentado

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