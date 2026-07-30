Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de julio de 2026 BOLETíN OFICIAL

La Provincia recalculó las tarifas eléctricas y aprobó nuevos valores para agosto

El Gobierno bonaerense convalidó la actualización tarifaria para las distribuidoras provinciales y municipales, en línea con los cambios en los precios mayoristas definidos por la Nación y la revisión transitoria de los costos de distribución.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.