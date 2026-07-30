La Provincia recalculó las tarifas eléctricas y aprobó nuevos valores para agosto
El Gobierno bonaerense convalidó la actualización tarifaria para las distribuidoras provinciales y municipales, en línea con los cambios en los precios mayoristas definidos por la Nación y la revisión transitoria de los costos de distribución.
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó una nueva actualización de los cuadros tarifarios del servicio de energía eléctrica que comenzará a regir desde el 1° de agosto de 2026 para los usuarios abastecidos por EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, así como para las áreas de distribución municipales.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encabezado por Gabriel Katopodis. La norma incorpora los nuevos precios estacionales de la energía definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), además del Sobrecosto por Generación Local (SGL), el Agregado Tarifario (AT) y el Cargo de Transición Tarifaria (CTT).
Según los fundamentos de la resolución, los cambios responden a la obligación de trasladar a las tarifas provinciales las modificaciones dispuestas para el Mercado Eléctrico Mayorista y a la continuidad de la etapa de transición tarifaria prevista hasta la realización de la próxima Revisión Tarifaria Integral.
La actualización alcanza tanto a usuarios residenciales como a comercios, industrias, alumbrado público, clubes de barrio, beneficiarios de la tarifa social y del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cuyos esquemas de bonificación continuarán vigentes conforme a la normativa nacional.
Asimismo, la resolución establece que los nuevos cuadros tarifarios reflejan las modificaciones en los precios mayoristas de la energía para julio y agosto de 2026, así como la actualización de los costos propios de distribución calculados por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).
El Ministerio de Infraestructura también dispuso la actualización de las compensaciones destinadas a distribuidoras receptoras del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias y ordenó que OCEBA continúe informando mensualmente la recaudación correspondiente al Cargo de Transición Tarifaria, mientras avanza el proceso de revisión integral del sistema tarifario provincial.