Volver | La Tecla Nacionales 30 de julio de 2026 BOLIVIA

La Justicia boliviana ordenó la captura de Evo Morales por terrorismo y escala la crisis política

La Fiscalía acusó al expresidente de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos por su presunta participación en los bloqueos que paralizaron el país entre mayo y junio. Morales rechazó las acusaciones, denunció una persecución política y aseguró que no será intimidado.

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