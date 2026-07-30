Diego Valenzuela: "Nuestro gobernador duerme la siesta"
El senador de La Libertad Avanza se queja de la pasividad bonaerense a la hora de plantear debates de fondo, se muestra crítico de la labor legislativa, asegura que la interna está ordenada y se ilusiona con 2027.
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Diego Valenzuela tuvo su primera sesión como senador, se cruzó con el oficialismo y dejó en claro que no pasará desapercibido. Los proyectos que impulsa, la interna libertaria, y las chances de ganar la Provincia en un mano a mano frente a la Gobernación, casa que sueña habitar algún día.
-¿Tu labor legislativa se va a centrar en temas fiscales, como el proyecto para que en los tickets aparezcan discriminados los impuestos?
-Sí. Ya presenté un proyecto de transparencia fiscal. Esto se sancionó en el Congreso e implica que los impuestos nacionales se ven en los tickets, especialmente el IVA. Ya hay cuatro provincias que adhirieron, que son Entre Ríos, Mendoza, Chubut y CABA. Y yo digo, ¿por qué le vamos a ocultar el Ingreso Bruto a los vecinos de la Provincia? Que sepan cuánto pagan. Lo están haciendo cuatro provincias, ¿por qué no lo puede hacer Buenos Aires? En mi proyecto también invitamos a los municipios a adherir. Está en Brasil, en Estados Unidos. En Argentina no tenemos que esconder los impuestos. Veremos qué recorrido legislativo tiene el proyecto, sino lo voy a pedir sobre tablas. Y voy a trabajar sobre datos abiertos. Hay un montón de datos que son del ciudadano y no te los dan.
-¿Por ejemplo?
-La planta de personal. En un indicador de transparencia que arma la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) la Provincia sacó 55 puntos sobre 100, cuando el promedio anda por los 70. ¿Por qué estuvo tan baja? Porque hay datos que no publica. Por ejemplo, los gastos por finalidad. No quieren que sepamos cuánto se gasta por cada ítem. Tampoco publican los gastos de personal, la planta ocupada por cada categoría. Esa información debería ser del bonaerense.
-¿Se pueden bajar impuestos en una provincia ahogada financieramente?
-La Provincia está en déficit crónico. Contrariamente a lo que hizo Milei con la Nación, Kicillof mantiene a la Provincia en déficit. No aumenta los ingresos, y podría hacerlo seduciendo inversión, o podría bajar gastos, para tener equilibrio o superávit. No lo hace, es su decisión política. Hay que bajar impuestos, especialmente Ingresos Brutos para algunas actividades, como la exportación. Y acompañarlo con una baja de gastos. Casi todas las empresas públicas están en rojo. ¿Por qué Kicillof no hace lo que hizo Milei con AySA o Aerolíneas? Cerrar el déficit, ordenarlas. Hay maneras de financiar bajas. Dicen que son productivistas y matan a la producción con Ingresos Brutos, que además es en cascada, porque lo carga cada uno en la cadena. Eso deberíamos modificarlo. Para mí, son los debates que hay que dar.
-Difícil esos debates en esta coyuntura.
-El problema es que el Gobernador y su equipo piensan que el desarrollo económico lo genera el Estado, tienen mentalidad estatista. Nosotros pensamos que el Estado da algunos servicios: seguridad, salud, educación, pero debe correrse un poco para darle espacio al privado, que es el que genera desarrollo y laburo. Para eso hay que bajar impuestos. La Provincia es cara.
-Ha resurgido una discusión sobre cambios en la Ley Orgánica de las Municipalidades y sobre darles más autonomía a los distritos. ¿Qué opinás?
-Estoy de acuerdo. Lo propuse ya en la comisión de Asuntos Municipales y voy a presentar un proyecto de reforma de la LOM. Tenemos una normativa totalmente obsoleta. La provincia es analógica y el mundo es digital. Hoy los municipios han crecido y atienden muchas necesidades y demandas, pero la normativa que los regula es viejísima. Tenemos una Constitución que regula el régimen municipal, que es de 1934 y todavía habla del ornato y de mantener los asilos de inmigrantes, otra época. Y después está la LOM, que es de 1958, donde la concepción es la de una unidad administrativa de la provincia en el territorio. No, el municipio es un ente autónomo, artículo 123 de la Constitución; es un gobierno aparte de la Provincia, no una delegación. La LOM parte de una definición de municipio errada, y hay que actualizarla, dotar desde una nueva ley de más autonomía administrativa a los municipios. Voy a laburar eso, y creo que hay muchas personas del peronismo que piensan lo mismo.
-¿Esa autonomía también debe ser para cuestiones electorales, y que los distritos elijan cuándo votan o si dan reelección?
-Mi propuesta de la LOM no tiene nada que ver con las reelecciones de los intendentes; es para darles autonomía administrativa, porque no puede ser que un municipio le tenga que pedir permiso a la Provincia para todo. Ahora, respecto a la pregunta, en Córdoba los municipios, por Constitución, tienen autonomía y tienen Carta Orgánica. Mirá Santa Fe. Yo le diría a Kicillof, llamalo a Pullaro y preguntale. El gobernador de Santa Fe fue disruptivo, hizo una reforma de la Constitución y abrió un capítulo que terminó en una nueva LOM santafesina. Nuestro gobernador duerme la siesta.
-Fuerte…
-El otro día visité la empresa Mercedes Benz que fabrica la Sprinter, en Virrey del Pino, La Matanza. Ellos dicen que necesitan llegar al puerto de La Plata mucho mejor. No puede ser que tenga que ir yo, que soy opositor. Yo le diría al Gobernador que los llame y se ponga a disposición. Escuchen a las empresas. ¿Dónde está el Gobernador, se puso a disposición? No. ¿Por qué no hace reformas en la coparticipación, en los impuestos, en la tarea de los municipios? Lo único que están pensando es en la candidatura del 27 del peronismo, del kirchnerismo. Podría ser deseable que cada municipio, como en Córdoba, tanga su Carta Orgánica, pero eso se hace desde una reforma constitucional.
-Son tiempos complicados para eso.
-¿Por qué Kicillof no quiere dar ningún debate de fondo? La Provincia flota, todos los días está penando para ver cómo tapa un agujero. No se hace ninguna reforma. Ojalá alguna vez tengamos esa chance. Está hace seis años y medio, no llegó ayer. La ley de radicación industrial hay que modificarla y la 8.912, de gestión del suelo, también. Hay que hacer leyes que le den más fuerza al municipalismo.
-¿Deberían cambiar también las regionalizaciones y las secciones electorales?
-En una reforma como la que a nosotros nos gustaría hacer a partir del 27, sí. En el contexto actual, donde vos tenés un presidente de bloque atacando a la vicegobernadora, no, porque ni entre ellos se pueden poner de acuerdo.
"Estamos muy bien integrados"
-¿Cómo ves la interna libertaria?
-Todo espacio tiene sus matices, y eso es sano si se puede procesar correctamente. El periodismo habló de una interna cuando Patricia Bullrich marcó un matiz en con el Gobierno. ¿Y pasó algo? Nada. Yo mismo lo hablé con el presidente Javier Milei. Hace poco estuve en Olivos y me manifestó que Patricia es muy importante en el proyecto, que cuando ella habla, aunque él no esté de acuerdo, le presta atención. Cuando cumplió años Patricia, después de todo lo que pasó, Karina fue. Hay que aprender a lidiar con matices cuando son con buena leche, para ayudarnos y construir. Después, en la cuestión del armado, es muy claro que la presidenta de LLA es Karina Milei y cada distrito tiene un trabajo, y en la Provincia es Sebastián Pareja. Trabajo con él muy bien; hemos armado la escuela de capacitación para líderes y dirigentes, que fue una idea que le llevé y está funcionando. Son diez clases de acá a fin de año y ya di alguna. Trabajamos muy bien en el armado, con mesas temáticas. Trabajamos muy bien integrados los que venimos del PRO Bullrich que hoy somos Libertad Avanza.
“Esta Legislatura trabaja poco y no trabaja en lo importante”
-¿Te adaptaste ya la Legislatura?
-Estoy en eso, me cuesta, porque es una dinámica muy diferente a ser intendente, y porque además veo una Legislatura y un Senado muy trabados, donde no están plasmadas las prioridades de los bonaerenses. Primero, la enorme tardanza para sesionar a lo largo del año. Luego, el contenido. Cuando tomé la presidencia de la comisión de Asuntos Municipales había 96 proyectos vigentes, 95 de declaración y sólo uno de ley. Después, cuando veo el Orden del Día de las sesiones, son todos proyectos de declaración. Esta Legislatura trabaja poco y no trabaja en lo importante. Necesitamos más proyectos de ley, como está funcionando el Congreso Nacional. Entonces, uno presenta proyectos, boleta única, transparencia fiscal para que se vean los impuestos en los tickets, proyectos sustanciales, como que se erradiquen los celulares de las cárceles de la Provincia, pero no se trata ningún proyecto de ley que transforme positivamente la vida de los vecinos. Así que, estoy aprendiendo, estoy lidiando con mi frustración por esta modalidad que tiene la Legislatura, por ver la interna. Nunca pensé que iba a ver a un presidente de bloque oficialista criticando a la vicegobernadora, que es la presidenta del cuerpo. Veo que hay una gran traba y me imagino que no se someten al debate proyectos más sustanciales porque la interna los divide y no saben para dónde va a salir.
-¿Van a buscar revertir esa dinámica?
-Desde La Libertad Avanza vamos a intentarlo. Yo voy a ir muy fuerte con tema de producción, de impuestos, de transparencia. Estoy armando un proyecto de transparencia importante y de datos abiertos, con lo cual estoy con esta decepción de ver cómo funciona esto y de poder hacer lo mejor posible para quienes me votaron y para el electorado que nos responde.
“Deseo ser parte del equipo que recupere la Provincia para el cambio”
-¿Tus deseos de ser gobernador siguen?
-Mi deseo es ser parte del equipo que recupere la Provincia para el cambio, sin poner el carro adelante del caballo. Me metí en política para cambiar la política, no para repetir el error del político, que es pensar en el próximo cargo. Así que me resisto a definiciones de candidatura. Sí me siento parte, con mucha gente, del proyecto que busca reemplazar al populismo en la Provincia, donde está el Colo (Santilli), donde está Sebastián, donde hay intendentes. Nosotros trabajamos bien la última elección con Guillermo Montenegro o con Soledad Martínez; yo espero que el acuerdo con el PRO siga.
-¿No alcanza sólo con LLA?
-Creo que es con la conducción y la impronta de LLA y con aliados, como demostró octubre del año pasado.
-¿Un Cambiemos ampliado?
-No, no. Es Libertad Avanza con aliados. Libertad Avanza porque esa impronta no se puede perder, esa impronta disruptiva del presidente. Con aliados, como puede pasar en otras provincias.
-¿Y esos aliados cuáles serían?
-Bueno, hay fotos muy interesantes con 12 o 14 gobernadores. No todos van a ir en la boleta de La Libertad, pero algunos fueron: Frigerio, Cornejo, en acuerdo. Ahí hay ejemplos que ya sucedieron y se van a repetir. Puede haber más. En otros casos puede haber acuerdos con los gobernadores, aun sin participar de la misma boleta. Milei valora mucho la gobernabilidad que produce el diálogo con los gobernadores para hacer reformas buenas para el país. Hay muchos gobernadores que lo están apoyando y eso puede, en algunos casos, tener un correlato electoral.
“Observo que hay un sector del PRO que es ambiguo y contradictorio”
-¿Crees que la interna del peronismo les puede abrir una chance en la Provincia?
-En la Provincia gobierna Kicillof, así que nuestra tarea es unir todo lo que se parece. Y ahí entra el PRO, puede haber un diálogo con un sector del radicalismo. En lugar de tener candidaturas de 2, 3, 4 puntos, tratar de unir todo lo que quiere una Argentina pujante, de trabajo, de orden, de seguridad, de inversión, no de populismo. Aparte, cuando fuimos separados, perdimos. Ganó Kicillof por Grindetti y Píparo. No sé cómo va ir el peronismo, porque yo los veo tan rotos que no descarto que vayan separados. Vos ves lo que está pasando todos los días, en la Legislatura, en la política. ¿Quieren producir un nuevo Alberto, que después termina como termina?
-¿Ves a Kicillof como Alberto?
-Lo que veo es que está todo tan roto que al que prevalezca le va a costar unir a los otros sectores. Lo dice Máximo Kirchner, no lo digo yo. En cambio, nosotros tenemos una conducción clara del Presidente, con el apoyo de Patricia Bullrich. Para mí, esa es una sociedad política, porque Patricia, además, aporta votos. Y están los aliados en las provincias y acá, en Buenos Aires, especialmente el PRO, con ideas muy parecidas. Lo que sí observo es que hay un sector del PRO que es ambiguo, que es contradictorio.
-¿Macri?
-Por el cariño y el respeto que les tengo no voy a hacer nombres. Pero hay un sector, y la mejor muestra es el Colo (Santilli) jefe de Gabinete, pero también Ritondo y otra gente, que está convencido de que esta época es de un cambio liderado por Milei. Y hay otro sector que a veces pone palitos en la rueda y dice “armemos candidaturas”, o critica cosas que no son prioridad. Hoy hay un país que se está poniendo en marcha con la idea de un liberalismo popular, que en parte es lo que quiso hacer el PRO. ¿Por qué no apoyarlo? Una de las tareas para adelante es que ese sector del PRO resuelva sus contradicciones.
-¿Y al radicalismo lo ves ahí?
-Si bien hay intendentes radicales a los que probablemente les gustaría ir con la lista 3, también saben que eso electoralmente es muy difícil. Los intendentes radicales, en su enorme mayoría, en la elección del 23 compitieron con Patricia. Maxi Abad es senador nacional por esa lista. ¿Por qué no estarían trabajando con Patricia hoy, y con Javier, manteniendo su identidad? No es alocado.
Libros, historia, gastronomía, el auto de Traverso y el simulador de F1
-Decís que la labor legislativa te deja tiempo, ¿Cómo lo usás?
-Primero, estoy dedicándome un poco más al deporte, entreno todos los días, y eso te lo permite no estar en el vértigo de la muni.; si bien voy, estoy atento y le doy mi opinión al equipo, al intendente Rodrigo Aybar. Segunda cuestión, leer más, estudiar pensamiento político, filosófico, historia. Trabajo mucho sobre temas de economía, producción, impuestos; yo profundizo en los temas. Lectura de libros, ahora estoy con uno de Alberdi que me vuelve loco, una joya, que es el libro que él escribe para explicar que la Constitución Nacional era un programa económico (Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina). Además, saqué el libro de Belgrano. No descartaría hacer algún libro más el año que viene. Quizás hacer algunos episodios del programa Historias Ricas, ¿por qué no?, sobre historia y gastronomía.
-Y tenés otro hobbie.
-Me gusta el automovilismo, puedo ir al Mouras, ir a ver alguna carrera del Turismo Carretera o dar alguna vuelta en algún auto que me invitan. La otra vez tuve la suerte y el orgullo de que me llevaran a dar una vuelta en el Chevy campeón del Flaco Traverso, el violeta de 1995, que está en el Museo Mouras del Autódromo. Y cuando me invitan a un track day, voy, porque, la verdad, es una pasión el automovilismo. Tengo un simuladorcito con un volante en mi casa, así que cuando corre Colapinto, para entender bien la pista, le doy una vuelta en el en el simulador con la play de mi hijo. Y sé conducir vehículos en autódromo, hice curso de piloto, pero en el auto de Traverso me llevaron. Son pasiones que uno lleva adentro y no las quiero abandonar. Pero hoy mi mi principal misión es tratar de traer mi experiencia a la Legislatura. Espero poder hacerlo, dadas las condiciones en las que se trabaja acá, y presentar muchos proyectos de ley. Ojalá algunos se puedan votar y aprobar.