Volver | La Tecla Informe Especial 30 de julio de 2026 GRAFICA

Diego Valenzuela: "Nuestro gobernador duerme la siesta"

El senador de La Libertad Avanza se queja de la pasividad bonaerense a la hora de plantear debates de fondo, se muestra crítico de la labor legislativa, asegura que la interna está ordenada y se ilusiona con 2027.

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