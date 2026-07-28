Volver | La Tecla Nacionales 28 de julio de 2026 EL CONFLICTO SE INTENSIFICA

Tensión con Brasil: el vicepresidente criticó a Milei y diputados lo denunciaron

Legisladores del PT fueron a la Justicia electoral para que investigue si el viaje del presidente argentino para apoyar a Flávio Bolsonaro fue una “injerencia externa indebida” en la campaña electoral. Alckmin dijo que Milei “perjudica a la Argentina.”

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