Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de julio de 2026 HABERES

Cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales bonaerenses

El Gobierno bonaerense dio a conocer el calendario de pagos para los trabajadores de la administración pública provincial. Los haberes comenzarán a acreditarse el 31 de julio y se extenderán hasta el 7 de agosto, según la repartición.

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