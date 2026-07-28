Cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales bonaerenses
El Gobierno bonaerense dio a conocer el calendario de pagos para los trabajadores de la administración pública provincial. Los haberes comenzarán a acreditarse el 31 de julio y se extenderán hasta el 7 de agosto, según la repartición.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de julio para los trabajadores de la administración pública bonaerense. De acuerdo con el calendario difundido, los depósitos se iniciarán el jueves 31 de julio y finalizarán el jueves 7 de agosto, con fechas diferenciadas según el organismo.
Como ocurre habitualmente, cada ministerio, ente descentralizado y organismo provincial percibirá los salarios en jornadas distintas, mientras que el personal del Instituto de Previsión Social (IPS) cobrará conforme al cronograma específico que determine ese organismo.
El calendario de pagos quedó establecido de la siguiente manera: Jueves 31 de julio • Dirección de Vialidad. • Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA). • Instituto de la Vivienda.
Lunes 3 de agosto
• Ministerio de Seguridad. • Servicio Penitenciario Bonaerense. • Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. • Patronato de Liberados. • Instituto Provincial de Lotería y Casinos. • Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
Martes 4 de agosto
• Ministerio de Salud. • Caja de Policía.
Miércoles 5 de agosto
• Fiscalía de Estado • Junta Electoral • Tribunal de Cuentas • Asesoría General de Gobierno • Secretaría General • Coordinación General Unidad Gobernador • Ministerio de las Mujeres y Diversidad • Ministerio de Economía, Contaduría General • Tesorería General • Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica • Fondo Provincial de Puertos • Ministerio de Desarrollo Agrario • Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos • Consejo de la Magistratura • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos • Ministerio de Gobierno • Ministerio de Trabajo • Defensoría del Pueblo • Ministerio de Comunicación Pública • ARBA • Autoridad del Agua • Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) • Comisión por la Memoria • COMIREC • CORFO • Astillero Río Santiago • OPISU • Poder Legislativo • Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) • Universidad Provincial de Ezeiza • Jefatura de Asesores del Gobernador • Instituto Cultural • Ministerio de Ambiente • Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano • Ministerio de Transporte • Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich" • Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.
En tanto, el jueves 6 de agosto será el turno del Poder Judicial, mientras que el cronograma concluirá el viernes 7 de agosto con el pago para la Dirección General de Cultura y Educación y la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP).