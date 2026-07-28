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Martes, 28 julio 2026
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RUMBO AL 2027

En su camino a la Gobernación, Ferraresi busca adhesiones por dentro y por fuera

El ex intendente de Avellaneda mantuvo un encuentro con un diputado de la oposición y con un alcalde de la Liga de Intendentes. Y tiene en agenda un nuevo acto en territorio enemigo.

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Tras renunciar al cargo de intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi dio el puntapié inicial para su campaña para gobernador bonaerense con un acto en territorio opositor como lo es Tres de Febrero. Mientras tanto, mantiene reuniones con dirigentes de distintos sectores, y en esta oportunidad recibió a un legislador de la oposición, además de a un jefe comunal de la flamante Liga de Intendentes.

Con aspiraciones a posicionarse para la gobernación, Ferraresi se reunió con Fabián Luayza, diputado de Nuevos Aires, para trazar un diagnóstico político y social de la provincia de Buenos Aires. 

No es la primera vez que se encuentran estos dos dirigentes, ya que a fines de abril el exalcalde (por entonces aún en el cargo) se reunió con Luayza y todo el bloque de Nuevos Aires para analizar la seguridad en todo el Conurbano bonaerense.

“Coincidimos en que tenemos que seguir construyendo un gobierno provincial al servicio del pueblo. Junto con @kicillofok y una comunidad organizada con participación activa de la sociedad podemos realizarlo en todo el país”, sentenció Ferraresi a través de su cuenta de X (antes Twitter).
 

El avellanedense también visitó hoy a Federico Otermín, alcalde de Lomas de Zamora, que forma parte de la Liga de Intendentes junto a otros diez jefes comunales peronistas.

En el encuentro, ambos evaluaron la situación actual de la Provincia y cómo impactan en cada uno de los distritos las políticas públicas del gobierno nacional.

Ambos dirigentes, de buen vínculo, vienen conversando desde hace un tiempo con la premisa de generar puentes entre los distintos sectores del peronismo.

En las últimas semanas, Ferraresi se reunió con intendentes, sindicalistas y referentes políticos y sociales con el fin de mostrarse activo rumbo al 2027, donde hay varios nombres que suenan para ser el sucesor de Axel Kicillof en el sillón de Dardo Rocha. Desde que renunció a la intendencia, se lo vio con jefes comunales como Francisco Echarren (Castelli) y Fabián Cagliardi (Berisso), como así también con Patricio Mussi, hijo del histórico exintendente de Berazategui, Juan José Mussi.

Con respecto a sus actividades de campaña, el exintendente estará mañana en otro territorio enemigo como lo es San Nicolás de los Arroyos, comandado por Santiago Passaglia, con el fin de tener otro encuentro con la militancia del norte bonaerense y con vecinos del distrito.

Días atrás, junto a la diputada bonaerense Ana Luz Balor y Alejandro Collia, Ferraresi dio su puntapié inicial para la campaña electoral rumbo al 2027 con un acto en Tres de Febrero, otro municipio gobernado por la oposición. Allí se encargó de polarizar con el gobierno nacional y sacar chapa de su modelo de gestión en Avellaneda.
 

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