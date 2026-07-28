Crean una plataforma digital para registrar mascotas en todo el país

Una nueva plataforma digital permite a los tutores de perros y gatos inscribir a sus mascotas de manera gratuita en lo que se presenta como el Registro Nacional de Perros y Gatos.



La iniciativa, impulsada por la marca de alimento balanceado Old Prince, busca generar una base de datos centralizada para mejorar la identificación de los animales y facilitar su localización si se pierden.



El registro se realiza de forma sencilla a través de una página web. Los interesados deben cargar el nombre y una foto de la mascota, la ciudad donde vive, un número de contacto y otros datos como la edad, el tamaño y el estado del calendario de vacunación.



Una vez completado el trámite, se genera una ficha digital que funciona como credencial de identificación.Según se informó, la plataforma ya cuenta con cerca de 20.000 mascotas registradas desde su lanzamiento hace algunos meses.



Además de servir para el reencuentro de animales extraviados, el sistema permite publicar alertas de búsqueda y apunta a reducir el abandono, al tiempo que ofrece información útil para campañas de vacunación y castración.



Argentina se encuentra entre los países con mayor cantidad de perros y gatos por hogar, pero hasta ahora no contaba con una base de datos unificada de este tipo.



La herramienta responde a un reclamo de agrupaciones proteccionistas y veterinarios que buscaban un mecanismo simple y accesible para vincular a cada animal con su responsable.