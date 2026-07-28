Apps
Martes, 28 julio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
OTRA VEZ

Susana Giménez reveló la fecha del casamiento de Tini y De Paul

La conductora afirmó al aire que la pareja se casa el 19 de diciembre durante una charla con Marley. El comentario generó sorpresa porque todavía no había confirmación oficial

Susana Giménez reveló la fecha del casamiento de Tini y De Paul
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Susana Giménez volvió a dar que hablar al exponer, por error, un dato inesperado sobre la relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Durante una conversación con Marley en el programa Por el Mundo, de Telefe, la diva soltó la información sin pensarlo demasiado.

Cuando Marley comentó que el futbolista “está re enamorado de Tini”, Susana respondió: “Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre”. Al darse cuenta de que quizás no debía compartir ese detalle, prefirió no agregar más y su incomodidad resultó evidente.

Hasta el momento, ni la cantante ni el jugador habían confirmado públicamente la fecha de su boda.

El dato de Susana reavivó las versiones que circulaban desde junio, cuando desde el programa LAM se mencionó que la pareja habría cambiado la fecha original de su casamiento y que habría habido tensiones con una wedding planner por la prioridad dada a su evento.

Según aquellas versiones, Tini y De Paul primero pensaban casarse el 26 de diciembre y luego adelantaron la ceremonia al 19 del mismo mes por cuestiones de agenda.

El comentario de Susana Giménez, aunque accidental, puso nuevamente en el centro de la escena la posible fecha del enlace.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

ESCENARIOS

El Frente Renovador mueve sus fichas y Massa vuelve a sonar para 2027

Una encuesta que lo ubica competitivo frente a Javier Milei reactivó las expectativas del massismo. Con Sergio Massa nuevamente en el centro de las conversaciones, el peronismo bonaerense debate su futuro entre la unidad, el liderazgo de Axel Kicillof y el rol de La Cámpora.

NOTICIAS MÁS VISTAS

PBA rompió vínculo con Nación y oficializó el control total de los subsidios al transporte

Kicillof recibió a los intendentes que buscan convertirse en la cuarta pata del peronismo

Cinco clásicos del cine que siguen a El Padrino

Aníbal Fernández se acerca a Kicillof, rechaza el desdoblamiento y critica al kirchnerismo

La "trampita" de la candidatura CFK y la estrategia para erosionar a Kicillof

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET