Susana Giménez reveló la fecha del casamiento de Tini y De Paul

Susana Giménez volvió a dar que hablar al exponer, por error, un dato inesperado sobre la relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.



Durante una conversación con Marley en el programa Por el Mundo, de Telefe, la diva soltó la información sin pensarlo demasiado.



Cuando Marley comentó que el futbolista “está re enamorado de Tini”, Susana respondió: “Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre”. Al darse cuenta de que quizás no debía compartir ese detalle, prefirió no agregar más y su incomodidad resultó evidente.



Hasta el momento, ni la cantante ni el jugador habían confirmado públicamente la fecha de su boda.



El dato de Susana reavivó las versiones que circulaban desde junio, cuando desde el programa LAM se mencionó que la pareja habría cambiado la fecha original de su casamiento y que habría habido tensiones con una wedding planner por la prioridad dada a su evento.



Según aquellas versiones, Tini y De Paul primero pensaban casarse el 26 de diciembre y luego adelantaron la ceremonia al 19 del mismo mes por cuestiones de agenda.



El comentario de Susana Giménez, aunque accidental, puso nuevamente en el centro de la escena la posible fecha del enlace.