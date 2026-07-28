Zaira Nara dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram

Zaira Nara dejó de seguir la cuenta personal de su hermana Wanda Nara en Instagram, un movimiento que en cuestión de horas encendió los rumores de una pelea entre las dos figuras más mediáticas del espectáculo argentino.



El gesto, detectado por seguidores atentos, se produjo después de que Wanda compartiera una historia con fondo negro y la frase “Pensé que eras de mi team”, acompañada de un emoji de corazón roto. Sin nombres ni explicaciones, el mensaje abrió de inmediato todo tipo de interpretaciones.Wanda se encuentra en Italia junto a sus hijas, en medio de su proceso de divorcio con Mauro Icardi y una disputa judicial.



Muchos seguidores pensaron primero en una indirecta hacia el futbolista, pero la información que circuló después apuntó hacia su propia hermana.El dato que más llamó la atención es que, pese al unfollow a la cuenta personal de Wanda, Zaira continúa siguiendo los emprendimientos comerciales vinculados a su hermana.



Del otro lado, Wanda mantiene a Zaira entre las pocas cuentas que sigue desde su perfil oficial, un contraste que sumó más misterio.Según algunas especulaciones, el origen del posible conflicto estaría en los días que ambas compartieron en Italia.



Las versiones hablan de una fuerte discusión en un contexto ya tenso para Wanda, marcado por el robo en su propiedad del Lago di Como, donde desaparecieron pasaportes y permisos de viaje de sus hijas, y el enfrentamiento judicial con Icardi.



La relación entre las hermanas siempre fue uno de los vínculos más expuestos y celebrados del medio. Se mostraron unidas en momentos clave y mantuvieron un contacto familiar habitual, lo que otorga un peso simbólico particular al unfollow.



Por ahora, el silencio es la única respuesta oficial: ni Wanda desde Milán ni Zaira hicieron declaraciones al respecto.