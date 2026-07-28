Operar a ciegas: se cortó la luz, falló el respaldo y debieron continuar con celulares
Ocurrió en el Hospital de Esquel, Chubut. El equipo de respaldo no funcionó, se perdió el monitoreo de signos vitales y se cayó la ventilación mecánica asistida. En plena cirugía los doctores debieron improvisar con las linternas de los celulares. Pidieron abrir una investigación y deslindarse de responsabilidades
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Un hecho de gravedad ocurrió este lunes en el Hospital Zonal de Esquel. En medio de un corte general de energía eléctrica, el sistema de emergencia del quirófano no funcionó de forma automática y los médicos debieron terminar intervenciones quirúrgicas complejas usando únicamente la luz de sus teléfonos celulares.
Según la denuncia formal presentada por el equipo de Cirugía, en el momento del apagón se estaban realizando dos operaciones. La falla provocó la caída inmediata de la ventilación mecánica anestésica, la pérdida de los monitores de signos vitales y la desconexión de las torres de laparoscopía y los sistemas de aspiración.
El generador de respaldo no entró solo: para reactivar la energía tuvieron que improvisar un “puente” manual en una llave térmica con un cable. Los profesionales calificaron la situación como “absolutamente inadmisible e incompatible con una práctica médica segura”.
Ante lo ocurrido, el Servicio de Cirugía exigió: Apertura inmediata de una investigación administrativa. Un informe técnico independiente que determine las causas del fallo. Evaluación de todo el equipamiento biomédico que pudo haberse dañado. Certificación formal del sistema eléctrico antes de reanudar las cirugías. Obras urgentes para garantizar un suministro automático y seguro. Elevación de la denuncia a la Secretaría de Salud y al gobernador de Chubut.
Además, suspendieron las cirugías programadas hasta que se garantice la seguridad del bloque quirúrgico y solicitaron la derivación de pacientes a otros centros mientras se soluciona la precariedad edilicia.
Los médicos también deslindaron de manera formal toda responsabilidad civil, penal y administrativa por eventuales complicaciones que puedan sufrir los pacientes a raíz de estas deficiencias estructurales.