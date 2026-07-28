Volver | La Tecla Nacionales 28 de julio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Operar a ciegas: se cortó la luz, falló el respaldo y debieron continuar con celulares

Ocurrió en el Hospital de Esquel, Chubut. El equipo de respaldo no funcionó, se perdió el monitoreo de signos vitales y se cayó la ventilación mecánica asistida. En plena cirugía los doctores debieron improvisar con las linternas de los celulares. Pidieron abrir una investigación y deslindarse de responsabilidades

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.