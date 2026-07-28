Volver | La Tecla Visual 360 28 de julio de 2026 ALERTA

Un terromoto hizo tambalear edificios en Japón

Un poderoso sismo de 7.1 de mangnitud sacudió este martes la prefectura de Kumamoto en el sur de Japón. Muchos edificios de la zona se tambalearon

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