Un terromoto hizo tambalear edificios en Japón

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Un poderoso terremoto de magnitud 7.1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, a solo 10 kilómetros de profundidad.
El sismo alcanzó la intensidad máxima de 7 en la escala Shindo, la más alta del país, y fue captado en vivo por cámaras de seguridad que mostraron cómo los edificios se tambaleaban con violencia, aunque muchos resistieron las fuertes sacudidas.
El temblor provocó el colapso parcial de un centro comercial, dejó al menos 50 heridos, cortes de luz a decenas de miles de hogares y una alerta de tsunami que luego fue levantada.