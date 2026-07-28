Detienen a la madre investigada por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell

La Justicia ordenó este lunes la detención de Lucía Sosa (44), madre de la nena de 2 años cuya muerte se investiga en Villa Gesell.



La mujer quedó acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo y permanecerá alojada en una dependencia policial a disposición del juzgado y la fiscalía intervinientes.



La medida fue dispuesta en el marco de la causa que tramita la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón. El operativo estuvo a cargo de la DDI de Dolores y la Sub DDI de Villa Gesell, con el aval del juez de Garantías N° 6, Leopoldo Mancinelli.



Según la investigación, el 20 de julio Sosa llevó a su hija Isabella Aguirre al Hospital Municipal Arturo Illia. Declaró que la menor se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. Sin embargo, el informe forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia obstructiva, que generó una severa hipoxemia y un paro cardiorrespiratorio.



Las maniobras de reanimación durante 40 minutos no lograron revertir el cuadro. La fiscalía intervino tras el resultado preliminar de la autopsia, que orientó la causa hacia la hipótesis de un posible homicidio.



La detención se produjo en la antesala de una jornada clave: este miércoles está previsto que declare como testigo Lucas Ruiz (17), uno de los hijos biológicos de Sosa, quien días atrás responsabilizó públicamente a su madre por la muerte de sus tres hermanas y pidió que permaneciera “presa o en un psiquiátrico”.



Sosa ya había sido juzgada en 2018 por la muerte de su hija Yazmín, de 11 meses, ocurrida en 2016 en Mar del Plata, y también se analizó el fallecimiento de otra bebé de seis meses en 2013. En aquel proceso, junto a su entonces pareja, estuvieron detenidos casi dos años, pero fueron absueltos al no acreditarse maltrato, abuso ni agresiones.



Tras medidas de protección sobre sus otros hijos, la mujer se radicó en Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos más, entre ellos la menor fallecida el pasado 21 de julio.