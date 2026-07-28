Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

La otra cara de “La Feliz”: pobreza, desempleo y una demanda social en aumento

A mitad del mandato de Javier Milei, General Pueyrredon expone una realidad compleja: desempleo, pobreza y una crisis que sigue golpeando a los barrios marplatenses y batanenses.

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