Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de julio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Kristalina Georgieva en Vaca Muerta: agenda y detalles de la visita del FMI a Neuquén

La titular del Fondo Monetario Internacional recorrerá en persona el principal desarrollo energéticos del país. Se reunirá con el CEO de YPF, Horacio Marín en Loma Campana. La acompañará el ministro de Economía, Luis Caputo

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