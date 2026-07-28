Kristalina Georgieva en Vaca Muerta: agenda y detalles de la visita del FMI a Neuquén
La titular del Fondo Monetario Internacional recorrerá en persona el principal desarrollo energéticos del país. Se reunirá con el CEO de YPF, Horacio Marín en Loma Campana. La acompañará el ministro de Economía, Luis Caputo
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La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aterriza este martes en el aeropuerto de Neuquén para recorrer en persona el principal desarrollo energético del país: Vaca Muerta.
Según fuentes oficiales, la comitiva llegaría alrededor de las 9 de la mañana. Desde allí se dirigiría a las instalaciones de YPF en Loma Campana, el área que impulsó las primeras perforaciones no convencionales de la cuenca junto a Chevron.
En el yacimiento, Georgieva se reunirá con el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, para analizar el presente y el futuro de la formación, que apunta a consolidar su perfil exportador. La acompaña el ministro de Economía, Luis Caputo.
Por el lado provincial, voceros del Ejecutivo neuquino indicaron que por el momento “no hay nada definido” y que la presencia del gobernador Rolando Figueroa, en principio, no estaba contemplada.
La visita se da un día después de que Georgieva se reuniera con el presidente Javier Milei, participara de una reunión con el gabinete y brindara una conferencia de prensa junto a Caputo. En esa intervención apoyó el modelo económico del gobierno, pero advirtió sobre la demora en la expansión de la actividad y pidió políticas que aceleren el crecimiento.
El itinerario en Neuquén fue manejado con marcado hermetismo tanto desde Casa Rosada como desde la dirigencia local de La Libertad Avanza.