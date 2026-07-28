Dolores celebra el Mes del Payador con un encuentro nacional de tradición y música

Dolores se convertirá una vez más en el escenario de la tradición criolla con la realización de la 16ª edición del Encuentro Nacional de Payadores "Roberto Parodi", una de las celebraciones más representativas del Mes del Payador. La propuesta reunirá a reconocidos exponentes de la payada y la música popular en una noche dedicada al arte de la improvisación y la identidad gauchesca.



El encuentro tendrá lugar el viernes 31 de julio, a las 20:00, en el Polo Cultural Abel Fleury, ubicado en la esquina de Mitre y 25 de Mayo. La entrada será libre y gratuita, con el objetivo de acercar esta expresión cultural a vecinos y visitantes.

La programación contará con la participación de los payadores Roberto Morete, Susana Repetto, Braian Simaldoni, Pablo Gallastegui, Nahuel Giménez, Emanuel Gabotto y Rodrigo Arzani. La conducción estará a cargo de Mariángel Gabotto, mientras que uno de los momentos más esperados será el tradicional contrapunto entre payadores, cuyos enfrentamientos serán sorteados en el mismo escenario, otorgando a cada presentación un carácter único e irrepetible.

La edición de este año también estará marcada por un emotivo homenaje al payador uruguayo Gabriel Luceno, recientemente fallecido. El artista mantuvo un estrecho vínculo con Dolores, ciudad que visitó por primera vez durante su trayectoria en Argentina y con la que construyó una relación de profundo afecto, dejando una huella imborrable entre los amantes de la payada.

Con esta propuesta, Dolores reafirma su compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones populares, ofreciendo una velada en la que la música, la poesía improvisada y el patrimonio cultural serán los grandes protagonistas.