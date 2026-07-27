Violencia en Los Polvorines: un policía porteño mató a un motochorro
El efectivo, de la Policía de la Ciudad, fue asaltado mientras viajaba en moto. Cuando los delincuentes ya huían, abrió fuego contra uno de ellos y lo mató. El hecho se suma a otros episodios violentos de características similares ocurridos en el conurbano.
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Un policía porteño mató hoy a un delincuente que lo había asaltado en la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, en otro hecho que marca la violencia imperante en las calles del conurbano bonaerense.
El agente, efectivo de la Policía de la Ciudad, viajaba en moto junto a un acompañante por la Ruta Nacional 8, en el límite entre esa localidad y el distrito de José C Paz. Estaba de civil.
En un momento, ambos fueron sorprendidos por dos desconocidos que también se movilizaban en moto y que los interceptaron. Uno de ellos se bajó y les apuntó con un arma. El policía porteño y su acompañante, al ver que se trataba de “motochorros”, se bajaron también, alzaron las manos y comenzaron a retroceder.
Los delincuentes se apoderaron del rodado y uno de ellos se subió. Pareció que el robo estaba consumado y ese era el final de la historia. Pero no. El efectivo porteño sacó su propia arma y empezó a dispararle al desconocido que se había subido a su moto.
El delincuente se bajó y salió corriendo, dándose vuelta para responder también a tiros. Sin embargo, no llegó muy lejos. Fue alcanzado por al menos una de las balas disparadas por el policía y se desplomó en medio de la calzada.
El otro, en tanto, ya había logrado huir a toda velocidad en la moto en que habían llegado él y su compañero.
El medio local SM Noticias publicó el video en el que se ve la secuencia fatal.
Así fue el tiroteo donde se le apagó la chispa a un lacroso.
El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 del departamento judicial San Martín.
Está lejos de ser el único hecho violento que ocurre en las calles del Gran Buenos Aires y que involucra a policías de fuerzas federales o porteñas. Hace pocos días, en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, el cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado por motochorros, en un hecho que también quedó registrado en video.
A fines de abril de este año, en tanto, un agente de la Policía de la Ciudad, que estaba de civil, fue detenido tras matar de diez tiros a una mujer que, según aseguró, había intentado robarle junto a su pareja. Fue en González Catán, en el municipio de La Matanza.
Un mes antes, en Avellaneda, cuatro motochorros balearon a un efectivo de la misma fuerza durante un intento de robo; el policía debió ser hospitalizado. Poco después, también asaltaron a un gendarme, a quien igualmente le dispararon, provocándole heridas.