Efecto Milei: el MDF reunió intendentes ante la morosidad que azota a los municipales
Verónica Magario encabezó un encuentro con los jefes comunales del kicillofismo con el objetivo de buscar soluciones a la crisis económica que impacta en los distritos. Buscan contención por el nivel de deuda en trabajadores y pequeñas y medianas empresas.
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La Plata fue escenario de una nueva cumbre de intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en medio de una crisis económica que golpea a los distritos. La vicegobernadora, Verónica Magario, fue la armadora de la reunión con el objetivo de acercarles herramientas de gestión y sumar volumen político en el territorio.
La sede central del Banco Provincia de la capital bonaerense reunió a unos 30 jefes comunales desde las 13 junto al presidente de la entidad, Juan Cuattromo, y algunos directores. Todos miembros del kicillofismo, pero hubo una llamativa presencia y fue la de del alcalde radical, Lisandro Hourcade (Magdalena).
Uno de los datos que más preocupa al gobierno provincial y los intendentes es el fuerte crecimiento de la morosidad de las familias. Según los informes presentados durante el encuentro, el porcentaje de hogares con dificultades para cumplir con sus compromisos financieros pasó del 5% a fines de 2023 a más del 21% en mayo de 2026 en los 30 distritos relevados.
Sobre la actividad económica, resaltaron que mientras algunos sectores vinculados a actividades extractivas lograron recuperarse, la industria y la construcción permanecen más de un 8% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. A ese panorama se suman la caída del consumo, el freno de la inversión y un mercado laboral que perdió cerca de 40 mil puestos de trabajo registrados durante los primeros meses de 2026 y casi 100 mil en los últimos doce meses. En los municipios analizados, además, la actividad económica todavía no recuperó los niveles de 2023 y el consumo acumula una baja superior al 8% interanual.
Quienes protagonizaron la reunión contaron a La Tecla que la situación es mucho más grave de lo que se cree a nivel general. En ese sentido, remarcaron que el nivel de morosidad en las pymes es de 19% y que es un gran problema para las economías regionales. Además, el cuadro se agrava ante la apertura importaciones ya que en el interior la actividad agropecuaria no empuja a la industria nacional ante la diferencia de precios en la maquinaria agrícola. El efecto cadena que se produce fue uno de los tópicos que se charlaron en el encuentro. Todo en un marco en el que 21 millones de argentinos pidieron créditos y un total de seis millones son morosos.
En tanto, otro de los aspectos de gravedad es el nivel de morosidad que poseen trabajadores municipales bonaerenses. Alrededor de un 21% de 265 mil empleados de los distritos padecen la problemática y buscan canales de solución con diferentes herramientas del Banco Provincia.
Uno de los intendentes contó que en su municipio afrontó la renuncia de cinco trabajadores porque le plantearon que de ese modo no le iban a descontar todo el salario ante los prestamos que habían solicitad a diversas entidades. Luego, detalló que alrededor de 50 se encuentran endeudados en nivel 2 y 3, por lo que el panorama es exasperante. También explicó que es un tema que queja a los policías y con mayor gravedad.
Como resultado de ida y vuelta, una de las directivas que surgió fue la propuesta de hacer reuniones regionales con directos del Banco Provincia en el territorio para asesorar a quienes se encuentran con niveles de morosidad y acercar soluciones con las herramientas disponibles de la entidad crediticia. La idea es trazar un mapa pormenorizado con casos individuales y encontrar una salida para evitar mayores inconvenientes.
Por supuesto, hubo lugar para la discusión política en el encuentro y otro de los que tomó la palabra fue Fernando Espinoza. El jefe comunal de La Matanza habló sobre la interna en el peronismo y en alusión al kirchnerismo contó que “después de Parque Lezama le declararon la guerra”, pero -en sintonía con el planteo de Axel Kicillof- pidió “no pelearse con los primos”.
A su vez, compartió la mirada y la sugerencia de “generar la formación más grande que podamos de acá a las elecciones”. Entonces, manifestó que “donde no tenemos intendentes hay que construir el MDF y donde hay intendentes que no son del MDF hay que hablar también para garantizar presencia”.
Tras finalizar el encuentro, Verónica Magario indicó que “la prioridad del gobernador Axel Kicillof es acompañar a los municipios para que puedan seguir dando respuestas concretas a sus comunidades. Frente a las dificultades que atraviesan muchas familias, trabajadores, comerciantes y productores, la Provincia sigue apostando a la inversión, al desarrollo y al fortalecimiento de los gobiernos locales, porque son el primer mostrador del Estado para millones de bonaerenses”.
Por su parte, Cuattromo indicó que el “Banco Provincia es una herramienta central de la política de desarrollo que impulsa el gobernador Axel Kicillof. En un contexto económico complejo, donde muchas familias, empresas y municipios enfrentan dificultades, nuestra responsabilidad es poner toda la capacidad de la banca pública al servicio de la producción, el empleo y la gestión local. Cada crédito, cada obra financiada, cada herramienta tecnológica que llega a un municipio es una inversión para mejorar la vida de los bonaerenses”.
Participaron del encuentro los intendentes: Julio Alak (La Plata), Fernando Espinoza (La Matanza), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Leonardo David Angueira, (Punta Indio), Carlos Balor, (Berazategui), Gustavo Barrera, (Villa Gesell), Fabián Cagliardi, (Berisso), Gustavo Cocconi, (Tapalqué), Pablo Descalzo, (Ituzaingó), Facundo Diz, (Navarro), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Jorge Gaute (Alberti), Lucas Ghi (Morón), María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Julio César Marini (Benito Juárez), Luis Mariano Martín (Exaltación de la Cruz), Héctor Olivera (Tordillo), Mauro Poletti (Ramallo), Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Carlos Rocha (General Guido), Cecilio Salazar (San Pedro), Mario Secco (Ensenada), María Serra (Daireaux), Magdalena Sierra (Avellaneda), Ariel Succurro (Salliqueló), Sebastián Walker (Pila), Andrés Watson (Florencio Varela) y Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita).
Por parte del Banco Provincia participaron además del presidente los directores Carlos Orsingher, Julio Pereyra y Carlos “Cuto” Moreno, el gerente general Sergio Ares y el jefe de Gabinete de Asesores de Presidencia, Rodrigo Ruete, entre otros funcionarios y funcionarias de la entidad.