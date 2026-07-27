Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de julio de 2026 PREOCUPACIÓN

Por Andrés Sosa

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Efecto Milei: el MDF reunió intendentes ante la morosidad que azota a los municipales

Verónica Magario encabezó un encuentro con los jefes comunales del kicillofismo con el objetivo de buscar soluciones a la crisis económica que impacta en los distritos. Buscan contención por el nivel de deuda en trabajadores y pequeñas y medianas empresas.

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