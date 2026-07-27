El PRO desafía al peronismo y se posiciona contra las reelecciones de intendentes

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Luego de que Axel Kicillof y Verónica Magario se posicionaran a favor de las reelecciones indefinidas de intendentes, desde el PRO de la provincia de Buenos Aires salieron al cruce y aseguraron que no van a permitir “que la provincia vuelva atrás”.
Desde el partido bonaerense que preside el diputado nacional Cristian Ritondo rechazaron “de plano este nuevo intento del kirchnerismo de derogar el límite a las reelecciones en la provincia. Volver a los cargos eternos es un retroceso para la democracia bonaerense”.
“El límite a la reelección indefinida fue un logro de todos en 2016, durante la gestión de @mariuvidal. No fue la ley de un partido: la acordaron fuerzas distintas para ponerle un freno a la concentración de poder”, aseguraron desde el espacio amarillo en un comunicado.
Cabe recordar que en la semana pasada, durante una recorrida por General Alvear, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a posicionarse a favor de las re-re de intendentes y le pateó la pelota a la Legislatura para que trate los proyectos en sintonía que ya están presentados en ambas cámaras.
Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario también bancó las reelecciones: "Axel Kicillof propone algo de absoluta lógica: evitar que se excluya, en el momento de elegir, a los intendentes que más cercanía tienen con la gente", afirmó Magario. En ese sentido, sostuvo que "las reelecciones indefinidas, en realidad, siempre las define el pueblo con su voto, que es soberano".
NO VAMOS A PERMITIR QUE LA PROVINCIA VUELVA ATRÁS.
Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires rechazamos de plano este nuevo intento del kirchnerismo de derogar el límite a las reelecciones en la provincia. Volver a los cargos eternos es un retroceso para la democracia… pic.twitter.com/KL81Mnv18i
En esa línea, y en una postura contrapuesta a la de la Provincia, desde el PRO sentenciaron: “Hoy Kicillof quiere dar marcha atrás para blindar a su tropa de intendentes y sostener su fantasía presidencial. Le importa su armado para 2027, no la calidad institucional ni los bonaerenses”.
“Los límites a la reelección no proscriben a nadie: son una regla pareja para todos, que impide que el poder se vuelva propiedad de unos pocos. La Provincia no necesita menos democracia. Necesita calidad institucional y mejor gestión”, cerró el comunicado del PRO bonaerense.
En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires hay dos proyectos de reelecciones indefinidas, que deberán ser tratados antes de comenzar el proceso electoral de cara al 2027. Uno de ellos fue presentado por la senadora del Movimiento Derecho a Futuro, Ayelén Durán, quien pide que los intendentes que tienen dos mandatos consecutivos puedan presentarse nuevamente a elecciones.
Por su parte, tiene media sanción en el Senado una iniciativa del legislador de Malvinas Argentinas, Luís Vivona, para aprobar las reelecciones indefinidas para todos los cargos legislativos (diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares”.
La misma fue presentada en medio de la feroz interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ya que dejó afuera de la iniciativa a los intendentes. Sin embargo, el proyecto de Vivona todavía tiene que pasar el filtro de la Cámara de Diputados, mientras que el de Ayelén Durán ni siquiera fue tratado en ninguna sesión.