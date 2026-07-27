El PRO desafía al peronismo y se posiciona contra las reelecciones de intendentes

MOVIMIENTOS Andrés Sosa

Kicillof recibió a los intendentes que buscan convertirse en la cuarta pata del peronismo El Gobernador recibió en su despacho a 11 jefes comunales del peronismo bonaerense en medio de las tensiones internas entre el MDF y La Cámpora. El grupo que busca ser la cuarta pata en el justicialismo y el mensaje de unidad para conseguir el triunfo en 2027.