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La profunda crisis entre La Joaqui y Luck Ra

Tras más de dos años de relación, los cantantes atraviesan un distanciamiento de casi mes y medio

La profunda crisis entre La Joaqui y Luck Ra
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La Joaqui y Luck Ra habrían terminado su relación después de poco más de dos años. En LAM anticiparon que atraviesan una crisis muy profunda y ya no están juntos desde hace aproximadamente un mes y medio.

La iniciativa de tomar distancia habría partido de Luck Ra, quien quiere otra cosa para su vida, mientras La Joaqui seguiría muy enamorada y apostando al vínculo. Ambos habrían decidido mantener silencio mediático por ahora.

Durante la relación intercambiaban likes y comentarios constantes, e incluso hablaron de convertirse en padres (ella ya es mamá de dos nenas).

Desde hace casi un mes no hay ninguna interacción pública entre ellos.

En las redes aparecieron indirectas recientes: Luck Ra subió videos con frases sobre seguir adelante solo y no volver a una casa, mientras La Joaqui, desde Costa Rica, publicó un video con la canción “Ahora te puedes marchar” de Luis Miguel.

Esta no sería la primera crisis de la pareja. Hasta el momento ninguno de los dos confirmó ni desmintió oficialmente la ruptura.

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