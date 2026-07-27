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DRAMATICO

Nicolás Cabré atraviesa un duro momento

El actor anunció este domingo en Instagram la muerte de su hermano, a quien despidió con un sentido mensaje

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Nicolás Cabré vive un momento de profundo dolor personal. Este domingo, el reconocido actor y director teatral anunció a través de su cuenta de Instagram el fallecimiento de su hermano Duilio, de 46 años.

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió Cabré junto a una fotografía de ambos sonriendo.

En el mensaje, el actor valoró el vínculo que los unió durante toda la vida: “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.

A diferencia de Nicolás, Duilio se mantuvo lejos de los reflectores. Trabajaba como taxista, el mismo oficio que había ejercido su padre Norberto, fallecido en 2016.

Los hermanos se llevaban apenas un año y ocho meses y, según el propio actor, “hicieron absolutamente todo juntos” desde la infancia. El parecido físico entre ambos era tan notorio que en una ocasión Cabré publicó una foto antigua y escribió: “Mi hermano es un clon”.

La pérdida se suma a otro golpe familiar reciente: hace un año Cabré había perdido a su madre, Cristina Birckenstaedt, tras una larga enfermedad.

Debido al duelo, la función de este domingo de la obra Ni media palabra, que el actor protagoniza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez en el Paseo La Plaza, fue suspendida.

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