Scaloni se disculpa: “Lo siento por no haberles podido traer otra copa”

Lionel Scaloni rompió el silencio en redes sociales con un extenso y emotivo posteo en su cuenta de Instagram.A exactamente siete días de la final del Mundial 2026, que Argentina perdió 1-0 ante España, el director técnico de la Selección se dirigió directamente a los hinchas para pedir disculpas y reivindicar el camino recorrido por el equipo.“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras”, comenzó el mensaje.Scaloni reconoció que no le gustan demasiado las redes, pero consideró que era el mejor medio para llegar a la gente. El punto más sentido del posteo llegó de inmediato: “Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”.A continuación, el entrenador pidió que se valore lo mostrado por el plantel: “Quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa”. Enumeró valores como el esfuerzo, las ganas, el “yo puedo”, el no bajar los brazos y el darlo todo.En un tramo especialmente marcado, escribió en mayúsculas: “el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE)”. Y concluyó esa parte afirmando: “Eso es el verdadero trofeo”.Scaloni dedicó agradecimientos a su cuerpo técnico, a los jugadores, al personal de la AFA y a todos los que trabajan de forma silenciosa.Cerró con una postdata que ya se volvió viral: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.El mensaje, publicado tras los días que el DT pasó en su pueblo natal de Pujato recibiendo el cariño de los vecinos, generó una ola de comentarios de apoyo y reconocimiento. Scaloni no hizo ninguna mención a su futuro en el cargo, cuyo contrato vence en diciembre.