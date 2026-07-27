Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de julio de 2026 NUEVO PROGRAMA

Desarrollo oficializó un plan para asistir a comedores y organizaciones territoriales

El Gobierno bonaerense oficializó la creación del Programa de Fortalecimiento Institucional a Espacios Comunitarios, una iniciativa destinada a municipios, organizaciones sociales, cooperativas e instituciones religiosas que brindan asistencia alimentaria. Contará con un presupuesto inicial de $200 millones.

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