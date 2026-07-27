Desarrollo oficializó un plan para asistir a comedores y organizaciones territoriales
El Gobierno bonaerense oficializó la creación del Programa de Fortalecimiento Institucional a Espacios Comunitarios, una iniciativa destinada a municipios, organizaciones sociales, cooperativas e instituciones religiosas que brindan asistencia alimentaria. Contará con un presupuesto inicial de $200 millones.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación del Programa de Fortalecimiento Institucional a Espacios Comunitarios, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque para asistir a organizaciones que desarrollan tareas sociales y alimentarias en los barrios más vulnerables.
La medida fue aprobada mediante la Resolución 1564/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense. El programa estará bajo la órbita de la Dirección Provincial de Atención Inmediata y tendrá como objetivo fortalecer el funcionamiento de los espacios comunitarios mediante la entrega de subsidios económicos.
Según establece la resolución, los beneficiarios podrán ser municipios, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y entidades religiosas que brinden servicios de alimentación y asistencia directa a personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa busca garantizar mejores condiciones para la atención de quienes recurren diariamente a estos espacios.
Entre los principales destinos de los fondos se encuentran la compra de equipamiento, la realización de mejoras edilicias y refacciones menores, la incorporación de tecnología y otras inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura de los espacios comunitarios que cumplen funciones sociales en todo el territorio bonaerense.
Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad señalaron que el programa apunta a dotar a estas instituciones de herramientas que les permitan mejorar su capacidad de respuesta frente a la creciente demanda social, en articulación con los municipios y las organizaciones territoriales.
La resolución también aprueba los modelos de convenios que la Provincia firmará tanto con los municipios como con las instituciones que adhieran al programa. De esa manera, el Ejecutivo busca establecer un mecanismo único para la asignación, ejecución y rendición de los recursos públicos destinados a esta política.
La autoridad de aplicación será la Dirección Provincial de Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de Organización Comunitaria, que tendrá a su cargo la implementación, seguimiento y control del programa en coordinación con las distintas áreas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Para poner en marcha la iniciativa, el Gobierno provincial dispuso una adecuación presupuestaria que contempla una inversión inicial de **$200 millones**. Los recursos serán distribuidos en distintas partidas del Presupuesto General 2026 y estarán destinados exclusivamente al financiamiento de las acciones previstas por el programa.
La creación de esta herramienta se enmarca en las funciones que la legislación provincial asigna al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en materia de asistencia social, fortalecimiento de organizaciones comunitarias y promoción de políticas destinadas a personas y familias en situación de vulnerabilidad.
Con esta resolución, la gestión de Axel Kicillof suma un nuevo instrumento para canalizar recursos hacia el entramado social que sostiene gran parte de la asistencia alimentaria en los barrios bonaerenses. En un contexto de creciente demanda social y restricciones presupuestarias, el Ejecutivo apuesta a fortalecer la capacidad operativa de comedores, merenderos y otros espacios comunitarios mediante aportes económicos para mejorar su infraestructura y funcionamiento.