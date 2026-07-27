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El elenco de Avengers: Doomsday arrasa en el Hall H de la Comic-Con 2026

Marvel Studios presentó en San Diego el esperado panel de Avengers: Doomsday, con la presencia masiva de estrellas como Robert Downey Jr., Chris Evans y Pedro Pascal, más un tráiler exclusivo

El elenco de Avengers: Doomsday arrasa en el Hall H de la Comic-Con 2026
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En el legendario Hall H de la San Diego Comic-Con 2026, Marvel Studios ofreció uno de los paneles más ambiciosos de su historia. Centrado en Avengers: Doomsday (estreno previsto para el 18 de diciembre de 2026), el encuentro reunió a los directores Joe y Anthony Russo junto a un elenco estelar que incluyó a Robert Downey Jr. (Doctor Doom), Chris Evans (Steve Rogers/Capitán América), Pedro Pascal (Reed Richards), Hayley Atwell (quien confirmó su regreso como Peggy Carter), Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu, Letitia Wright, Winston Duke y actores del universo X-Men como James Marsden, Kelsey Grammer y Rebecca Romijn, entre muchos otros.

Los asistentes recibieron máscaras y capas de Doctor Doom, y el propio Downey Jr. invitó al público a “unirse a la familia del Doom” mientras el hall se teñía de verde. Se proyectó el avance exclusivo que profundiza en la relación entre Doom y los Cuatro Fantásticos, con Sue Storm narrando el pasado del villano y una secuencia impactante en la que este levanta un ejército de Sentinels.

Además, Marvel anunció un nuevo filme de Ghost Rider protagonizado por Ryan Gosling y la tercera entrega de Black Panther con David Jonsson en el rol principal.Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, reúne héroes de tres universos distintos frente a una amenaza existencial liderada por Doctor Doom. 

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