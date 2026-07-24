Glu former, la IA que predice la diabetes

GluFormer es un modelo de inteligencia artificial muy avanzado que funciona como un cerebro digital especializado en los niveles de azúcar en la sangre. Es similar a ChatGPT, pero en lugar de procesar palabras, analiza las mediciones continuas de glucosa provenientes de los monitores que se colocan en el brazo.



Fue desarrollado por científicos del Instituto Weizmann de Israel, la empresa Pheno.AI y con el apoyo de NVIDIA. El modelo toma datos reales de glucosa, los convierte en secuencias y aprende a predecir el futuro detectando patrones invisibles para las pruebas tradicionales. Se entrenó con más de 10 millones de mediciones de más de 10.800 adultos, la mayoría sin diabetes, lo que le confiere gran precisión y realismo.



Entre sus características principales se destaca la capacidad de predecir la diabetes tipo 2 hasta 12 años antes del diagnóstico. Con solo días o semanas de monitoreo, crea una huella digital del metabolismo de cada persona. También anticipa el riesgo cardiovascular, los niveles futuros de HbA1c (azúcar promedio), la grasa visceral, la presión arterial y la calidad del sueño. Además, genera curvas de glucosa realistas para completar datos faltantes y, en versiones avanzadas, simula cómo afectan los alimentos.



GluFormer funciona de manera eficaz en una amplia segmentación de la población: personas de diferentes países y edades, con prediabetes, diabetes tipo 1 y 2, diabetes gestacional u obesidad. Es compatible con varios monitores de glucosa y supera ampliamente a las mediciones tradicionales que utilizan los médicos.



El modelo es de código abierto y gratuito. El código completo está disponible en GitHub bajo licencia Apache-2.0. Solo se necesita Python, PyTorch y, preferentemente, una tarjeta NVIDIA. Incluye instrucciones para usarlo, entrenarlo o realizar predicciones.



Por el momento no existe una aplicación para celulares, ya que se trata de una herramienta técnica destinada a investigadores y profesionales de la salud. Su precio actual es cero.Se espera que en el futuro pueda integrarse en dispositivos como Dexcom o Abbott. Hoy está disponible de forma gratuita para quienes sepan programar o trabajen en el ámbito de la salud.Sus fortalezas son revolucionarias: cambia el enfoque de la medicina, pasando de tratar enfermedades a prevenirlas con años de anticipación. Identifica riesgos aunque los análisis parezcan normales, es robusto incluso con pocos datos, crea gemelos digitales para simular cambios de dieta o estilo de vida, acelera la investigación y, al ser abierto, cualquiera puede mejorarlo.



En resumen, GluFormer representa un gran avance en medicina preventiva, ya que convierte el simple monitoreo de glucosa en una herramienta poderosa para cuidar la salud a largo plazo, evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida. Aunque por ahora requiere conocimientos técnicos, su impacto futuro será enorme: menos casos de diabetes inesperada, tratamientos más personalizados y una prevención mucho más efectiva.