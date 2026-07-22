Caputo volvió a pedir que saquen los dólares del colchón: “Es un muy mal negocio”
El ministro de Economía de la Nación brindó declaraciones sobre el nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal que envió al Congreso y volvió a referirse sobre los dólares que no están en el circuito legal.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles el envío al Congreso de un nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que el Gobierno pretende fortalecer el marco legal para quienes decidan regularizar ahorros no declarados e incorporarlos al sistema financiero.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que mantener dólares guardados fuera del circuito económico representa una decisión inconveniente desde el punto de vista financiero. En ese sentido, explicó que la inflación en Estados Unidos también deteriora el poder adquisitivo de esa moneda, por lo que consideró que conservar los ahorros inmovilizados implica una pérdida de valor con el paso del tiempo.
En ese sentido, Caputo sentenció: “Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces, un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón”.
El titular del Palacio de Hacienda aseguró que la esencia de la propuesta no sufrirá modificaciones respecto del texto aprobado anteriormente y manifestó su confianza en que el Congreso acompañará nuevamente la iniciativa. Según indicó, el propósito sigue siendo ofrecer un mecanismo para que quienes acumularon ahorros de manera informal puedan incorporarlos al sistema bancario con mayores garantías.
La decisión de impulsar una nueva versión de la ley surgió luego de los planteos realizados por especialistas en materia tributaria, quienes advirtieron que la normativa vigente podría dejar expuestos a los contribuyentes frente a un eventual cambio de gobierno a partir de 2027. Entre las observaciones también figuran los límites establecidos para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias y el criterio utilizado para determinar las discrepancias patrimoniales.
Con las modificaciones, el Ejecutivo apunta a corregir esos aspectos y ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherirse, aunque los grandes patrimonios no tendrán habilitada la posibilidad de exteriorizar dólares en efectivo.
Caputo también admitió que el esquema vigente no alcanzó el nivel de adhesión esperado. Como muestra de ello, señaló que los depósitos en dólares del sector privado continúan alrededor de los USD 40.000 millones, sin registrar incrementos significativos en los últimos meses.
La expectativa oficial está puesta en que la nueva Ley de Inocencia Fiscal contribuya a la denominada "remonetización" de la economía. De acuerdo con estimaciones del Banco Central, los argentinos conservan cerca de USD 170.000 millones fuera del sistema financiero, recursos que el Gobierno busca canalizar hacia el mercado para impulsar el crédito, la inversión y la actividad económica.