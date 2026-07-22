Volver | La Tecla Nacionales 22 de julio de 2026 CONFERENCIA DE PRENSA

Caputo volvió a pedir que saquen los dólares del colchón: “Es un muy mal negocio”

El ministro de Economía de la Nación brindó declaraciones sobre el nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal que envió al Congreso y volvió a referirse sobre los dólares que no están en el circuito legal.

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