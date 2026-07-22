Dos distritos del interior se hacen cargo de las obras viales que no hace Nación
En Roque Pérez y Bahía Blanca sus intendentes manifestaron que realizarán arreglos en las rutas que pasan por sus municipios con fondos propios, ante los constantes reclamos que no fueron atendidos por la gestión de Milei.
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La falta de respuestas del Gobierno nacional frente al deterioro de las rutas nacionales volvió a empujar a los municipios a hacerse cargo de obras que corresponden a la administración central. En las últimas horas, los municipios de Roque Pérez y Bahía Blanca anunciaron avances para intervenir en tramos de rutas nacionales con el objetivo de mejorar la circulación y reducir los riesgos para quienes transitan por esos sectores.
En Roque Pérez, el intendente Maximiliano Sciaini supervisó el inicio de las tareas preliminares para la reparación de la rotonda de acceso sobre la Ruta Nacional 205. Los primeros movimientos incluyeron el montaje del obrador, el traslado de materiales y la colocación de señalización para ordenar el tránsito mientras se desarrollen los trabajos.
De acuerdo a lo publicado por Séptima Sección, desde el Municipio indicaron que estas acciones son la antesala de la intervención definitiva, cuyo comienzo está previsto para los próximos días, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. La obra contempla la reconstrucción de fondo de la rotonda y un esquema especial para organizar la circulación tanto sobre la ruta como en las colectoras.
Sciaini recordó que desde el inicio de su gestión viene reclamando a Nación y posteriormente a la empresa concesionaria Corredores Viales la reparación de ese punto, considerado uno de los sectores más conflictivos para el tránsito de la zona.
En el día de ayer, en las oficinas de Vialidad Nacional en Buenos Aires, junto al presidente del Puerto, @MandolesiBurgos, firmamos finalmente el convenio que autoriza al Municipio a avanzar con el llamado a licitación de las obras de refacción de la Red Nacional que atraviesa la… pic.twitter.com/NShIk2mD0Q
Una situación similar se vive en Bahía Blanca, donde el Municipio obtuvo la autorización de Vialidad Nacional para licitar las obras de mantenimiento y reasfaltado del Paso Urbano comprendido entre la intersección con la Ruta Nacional 3, en la zona de El Cholo, y la rotonda de Bosque Alto.
El convenio permitirá intervenir un tramo de más de siete kilómetros que presenta un fuerte deterioro. Según explicó el intendente Federico Susbielles, la inversión rondará los 2.500 millones de pesos y los pliegos técnicos ya se encuentran elaborados, por lo que el llamado a licitación podría concretarse en los próximos días una vez que reciba la aprobación del organismo nacional, según publicó La Nueva.
Los trabajos incluirán desde la reconstrucción de la base y la colocación de nueva carpeta asfáltica en los sectores más comprometidos hasta la reparación de baches profundos en aquellos puntos donde el pavimento aún conserva estructura.
De esta manera, ambos municipios vuelven a poner en evidencia el estado crítico de la infraestructura vial nacional y la necesidad de que las administraciones locales asuman obras para garantizar condiciones mínimas de seguridad en corredores que dependen del Estado nacional.