Dos distritos del interior se hacen cargo de las obras viales que no hace Nación

SONDEOS

La encuesta que entusiasma al peronismo: todos unidos vencerían a La Libertad Avanza El último relevamiento de la Universidad de San Andrés muestra un escenario de fuerte paridad entre oficialismo y oposición. La suma de las distintas expresiones del peronismo supera por un punto a La Libertad Avanza, mientras crece la preocupación por el empleo, la corrupción y los bajos salarios.