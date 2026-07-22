Volver | La Tecla Nacionales 22 de julio de 2026 PARTIDO COMPLICADO

La AFA negó secuestros de teléfonos y citaciones a Tapia por la causa en Estados Unidos

La entidad difundió un comunicado para desmentir las versiones sobre un supuesto operativo del FBI y aclaró que la citación judicial corresponde a un tercero, aunque reconoce que la documentación requerida incluye comunicaciones vinculadas con autoridades de la Asociación

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