La AFA negó secuestros de teléfonos y citaciones a Tapia por la causa en Estados Unidos
La entidad difundió un comunicado para desmentir las versiones sobre un supuesto operativo del FBI y aclaró que la citación judicial corresponde a un tercero, aunque reconoce que la documentación requerida incluye comunicaciones vinculadas con autoridades de la Asociación
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió este martes a desmentir las versiones que circularon sobre una supuesta citación judicial al presidente Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero Pablo Toviggino en una investigación que tramita en Estados Unidos. A través de un comunicado oficial, la entidad aseguró que ninguno de sus dirigentes fue convocado a declarar ni sufrió el secuestro de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.
La aclaración surgió luego de que distintos medios difundieran que el Tribunal del Distrito Sur de Florida había citado a Tapia para prestar declaración y que, tras la final del Mundial, agentes del FBI habían incautado teléfonos celulares a integrantes de la delegación argentina en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.
Según explicó la AFA, el documento judicial mencionado en esas publicaciones "no constituye una citación dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al tesorero de la institución, Pablo Toviggino". En cambio, indicó que la orden fue emitida contra un tercero, a quien se le requiere comparecer ante un Gran Jurado y eventualmente aportar documentación y comunicaciones relacionadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la Asociación.
En ese sentido, la entidad sostuvo que "es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos", al tiempo que rechazó las versiones que indicaban que ambos dirigentes habían entregado teléfonos celulares u otros dispositivos durante un procedimiento judicial.
La AFA también remarcó que el documento judicial "no dispone ninguna medida personal" contra Tapia ni Toviggino, no ordena su comparecencia y tampoco contempla diligencias de secuestro o incautación de bienes pertenecientes a las autoridades de la institución.
No obstante, el comunicado reconoce que el requerimiento judicial solicita al tercero involucrado la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas dirigentes de la Asociación, en el marco de una investigación que se desarrolla en la Justicia estadounidense.
Frente a la difusión de esas versiones, la entidad cuestionó la publicación de información que, a su entender, no encuentra respaldo en la documentación judicial y advirtió que ese tipo de interpretaciones "genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones".
Finalmente, la AFA exhortó a los medios de comunicación a verificar el contenido de los documentos antes de realizar publicaciones y anticipó que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que considere pertinentes frente a la difusión de información que considere falsa o engañosa.