Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2026 COMPLICADOS

Cortes en rutas y accesos: las protestas que tienen foco en la Provincia

Las organizaciones sociales se movilizarán este miércoles contra la eliminación del programa Volver al Trabajo. En La Plata, podría verse afectado el acceso desde la Autopista Buenos Aires-La Plata.

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