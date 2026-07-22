Cortes en rutas y accesos: las protestas que tienen foco en la Provincia

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Organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizarán este miércoles una Jornada Nacional de Lucha con cortes de rutas, puentes y accesos en distintos puntos del país. En la provincia de Buenos Aires, uno de los focos de la protesta afectaría a la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata, con impacto sobre los principales accesos a la capital bonaerense.
La medida apunta a rechazar la eliminación del programa Volver al Trabajo, que otorgaba una prestación mensual de $78.000 y alcanzaba a unas 930.000 personas. Desde la UTEP cuestionaron la decisión del Gobierno nacional y advirtieron que la reducción de esos ingresos no solo afecta a los beneficiarios, sino también al movimiento comercial de barrios y localidades donde ese dinero circula.
Los puntos exactos de las protestas no fueron difundidos con anticipación por las organizaciones, que definirán las concentraciones poco antes de la jornada para evitar operativos policiales. En el territorio bonaerense, además de la Autopista Buenos Aires-La Plata, podrían registrarse movilizaciones en otros accesos estratégicos, mientras que el Gobierno nacional anticipó que aplicará el protocolo antipiquetes y que desalojará los cortes que afecten vías bajo jurisdicción federal.
La jornada forma parte de un plan de lucha que tendrá nuevas movilizaciones en las próximas semanas y que podría desembocar en una Marcha Federal y un eventual paro general. Para este miércoles, la UTEP también prevé participar, junto con organizaciones sindicales, de la protesta de jubilados frente al Congreso de la Nación. La dirigencia social busca recuperar capacidad de movilización y cuestionar las políticas del Gobierno de Javier Milei, luego de la disminución de las protestas callejeras registrada desde la implementación del protocolo antipiquetes.
En paralelo, la eliminación de los programas de asistencia social generó cuestionamientos de distintos sectores políticos y sociales. La dirigente de la UTEP Johana Duarte sostuvo que el impacto de la medida también recaerá sobre las economías locales y reclamó a gobernadores e intendentes que se pronuncien. La protesta se da luego de que la Cámara Federal de San Martín avalara el cierre del programa Volver al Trabajo, decisión que el Gobierno busca reemplazar por un esquema de vouchers de capacitación laboral.