Salidas del gabinete: el dato en el que Javier Milei supera a Alberto Fernández

PROYECTO OPOSITOR

Extranjeros “anti-Argentina”: quieren una ley para cobrarles por salud y educación Desde el bloque de diputados de La Libertad Avanza y del PRO presentaron un proyecto de ley para que las personas nacidas en otros países que residan en la provincia dejen de percibir la gratuidad en salud y educación. Lo recaudado servirá para fortalecer el sistema sanitario