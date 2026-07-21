Salidas del gabinete: el dato en el que Javier Milei supera a Alberto Fernández
Un estudio de Pablo Salinas mostró la cantidad de funcionarios que renunciaron o fueron apartados de sus cargos desde el regreso de la democracia. El actual mandatario se encuentra primero en el ranking
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Con la salida de Gonzalo Pascual del directorio del Banco Nación, un total de 274 funcionarios dejaron su cargo durante la presidencia de Javier Milei.
El dato surge de una investigación realizada por el politólogo Pablo Salinas donde estudió cuántos funcionarios renunciaron o fueron echados de su cargo durante todas las gestiones de gobierno desde 1983 a la fecha. El politólogo afirma que se convirtió en el presidente que más ceses de funciones tuvo desde el regreso a la democracia.
La diferencia con el resto de los mandatarios fue que todavía no terminó el primer mandato del líder de La Libertad Avanza al frente de la presidencia de la Nación. Con la última salida, Milei superó a Alberto Fernández en la cantidad de funcionarios que no sostuvieron su cargo, ya que, durante la gestión del Frente de Todos, ese número llegó a 273.
De acuerdo al estudio, otros presidentes que tuvieron más salidas de funcionarios fueron Mauricio Macri (190), Cristina Fernández de Kirchner en su primer mandato (158), Néstor Kirchner (140), el segundo mandato de Cristina Kirchner (127), Ricardo Alfonsín (123), Fernando de la Rúa (119), el segundo mandato de Carlos Menem (114) y Eduardo Duhalde (69), que tan solo estuvo un año en la presidencia.
El informe señala que el promedio de rotación en la administración libertaria es de un funcionario fuera cada 3,5 días de gestión, una dinámica que se mantuvo desde el inicio del mandato.
Si se toma en cuenta las áreas del Estado, Economía es la que registra la mayor cantidad de salidas, con 95 funcionarios, equivalente al 35% del total, lo que demuestra los enormes problemas que tuvieron casi todos los presidentes en materia de desarrollo económico nacional.
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Esa es la cantidad de altos funcionarios que renunciaron o fueron desplazados durante los primeros 954 días del gobierno de Javier Milei.
Es el mayor número registrado desde el retorno de la democracia.
Le siguen Jefatura de Gabinete (35), Capital Humano (31), Justicia (21), Presidencia (18), Defensa (17), Salud (17), Relaciones Exteriores (15), Seguridad Nacional (9), Interior (9), Desregulación (3), Banco Central (3) e Infraestructura (1).
En cuanto a la jerarquía de los cargos, los subsecretarios de Estado encabezan la lista con 91 salidas, seguidos por los secretarios de Estado (73), otros cargos (85), titulares de Unidad de Gabinete de Asesores (12), ministros (9), jefes de Gabinete (3) y un interventor de la ex AFI.
Los datos reflejan el elevado nivel de renovación dentro del gabinete y de la estructura del Poder Ejecutivo durante la gestión libertaria, que ya se convirtió en la administración con mayor cantidad de cambios de funcionarios desde 1983.