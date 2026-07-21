La canasta de servicios públicos del AMBA subió en julio y aumentó 53% en un año

NUEVO PEDIDO

Corte bonaerense: el Colegio de Abogados presiona a Kicillof para que cubra vacantes La entidad pidió al Poder Ejecutivo y a la Legislatura avanzar con la designación de los cuatro jueces que faltan para completar el máximo tribunal. El planteo se suma a un escenario en el que el Consejo de la Magistratura recuperó funcionamiento y la Comisión del Mapa Judicial volvió a reunirse.