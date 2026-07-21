La canasta de servicios públicos del AMBA subió en julio y aumentó 53% en un año
El costo para un hogar del Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a incrementarse en el séptimo mes del año y quedó al borde de los $300.000 mensuales. El incremento fue impulsado principalmente por el mayor consumo de electricidad y gas debido a las bajas temperaturas, junto con nuevas actualizaciones tarifarias.
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La canasta integrada por electricidad, gas natural, agua potable y transporte público registró en julio un incremento del 4,6% respecto a junio y acumuló una suba interanual del 53%, según el último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet.
Estos servicios esenciales representan hoy alrededor del 15% del salario promedio registrado en el AMBA, lo que refleja el creciente impacto de los gastos básicos en el presupuesto de las familias.
factura de electricidad fue la que más se encareció durante el mes, con una suba del 12,5%. El ajuste se debió tanto al aumento de la demanda por las bajas temperaturas del invierno como a las actualizaciones en los componentes tarifarios.
Para los usuarios sin subsidios, el cargo fijo subió 3% y el variable 5,7%, a lo que se sumó el mayor consumo por el uso de calefactores y otros equipos eléctricos.
— Instituto Interdisciplinario de Economía Política (@iiep_oficial) July 20, 2026
En cuanto al gas natural, aumentó un 5,2% mensual. El cargo fijo se incrementó 2,8% y el componente variable 3%, aunque el mayor consumo invernal terminó elevando significativamente las boletas.
Por su parte, el transporte público -que concentra casi el 40% del gasto total de la canasta- registró un alza del 3,7%. Las líneas de colectivos que operan solo dentro de la Ciudad de Buenos Aires subieron 4,1%, mientras que las interjurisdiccionales (Capital y conurbano) lo hicieron en un 3,2%.
Como excepción y en sentido contrario, el servicio de agua potable registró una baja del 4,6% en julio, gracias a una reducción en el componente variable que compensó el efecto de un día extra de consumo.
Además, el informe señala que el índice de cobertura tarifaria se ubica en el 54%: los hogares pagan, en promedio, poco más de la mitad del costo real de los servicios. El 46% restante sigue siendo cubierto por subsidios estatales, con fuertes diferencias según el servicio y el nivel de ingresos de cada usuario.
Desde diciembre de 2023, las tarifas acumulan aumentos muy por encima de la inflación general, como resultado de la reducción gradual de los subsidios y las sucesivas actualizaciones.
El Observatorio advierte que, aunque los ajustes mensuales sean moderados, el mayor consumo invernal termina impactando de lleno en el bolsillo de los usuarios.