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OTRA VEZ

Luciana Salazar desmiente los rumores amorosos

Salazar aclaró que el hombre con quien la vinculan es solo un amigo soltero, negó estar en pareja y rechazó enfáticamente las especulaciones sobre su vida sentimental

Luciana Salazar desmiente los rumores amorosos
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Luciana Salazar salió al cruce de los fuertes rumores que circularon en los últimos días sobre su vida amorosa y desmintió categóricamente haber sido “la tercera en discordia”.

En las últimas horas, varios programas aseguraron que la modelo mantenía un romance formal con Eduardo Wassi, un empresario tecnológico multimillonario, separado y con un hijo. Según esas versiones, Wassi habría viajado con ella a Estados Unidos y sería propietario de departamentos de lujo en el Four Seasons de Miami.

Molesta por la repercusión de estas informaciones, Salazar publicó un extenso descargo en sus historias de Instagram: “Me da bronca tener que salir a desmentir cosas de ‘mi supuesta vida personal’ que están levantando en los medios. Primero y principal, nunca de mi boca salió que yo estaba en pareja con alguien. Segundo, con la ‘supuesta persona’ que me vinculan es un amigo soltero, tiene un hijo divino al cual conocemos tanto mi hija como yo y que compartimos momentos juntos. Esa persona nunca estuvo casada, o sea no tiene exmujer. Así que además que no es mi pareja, tengo que bancarme que me pongan como tercera en discordia”.

De esta manera, la mediática dejó en claro que no mantiene una relación de pareja con Wassi, que se trata únicamente de una amistad y que rechaza por completo ser señalada como responsable de una crisis sentimental.

Hasta el momento no hubo declaraciones del empresario ni de su entorno. Luciana continúa su viaje junto a su hija Matilda y dejó explícito su malestar por las versiones infundadas que circulan sobre su vida privada. 

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