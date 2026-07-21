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Marvel estrena tráiler de Avengers: Doomsday

El avance reúne a Vengadores, X-Men, Cuatro Fantásticos y Thunderbolts en una batalla multiversal. La película llega a cines el 18 de diciembre de 2026

Marvel estrena tráiler de Avengers: Doomsday
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El universo Marvel vive uno de sus momentos más esperados. Este lunes, Marvel Studios liberó el tráiler oficial de Avengers: Doomsday, la producción que cerrará una saga de siete años iniciada tras Avengers: Endgame y que promete el mayor crossover de la historia del MCU.Dirigida nuevamente por los hermanos Russo, la película presenta a Robert Downey Jr. en el rol del icónico villano Doctor Doom.

Tras el sacrificio de Iron Man, el actor regresa en una variante multiversal que ya había sido anticipada. El tráiler destaca escenas impactantes, como Doom deteniendo con un dedo el martillo de Thor (Chris Hemsworth), quien reaparece junto a su hija adoptiva Love.

Entre los regresos más celebrados se encuentra Chris Evans como Steve Rogers/Capitán América, ahora en un rol de padre. Además, el avance integra por completo a los X-Men: Profesor Xavier, Magneto, Mystique, Cíclope y Gambit (Channing Tatum). Se suman también los nuevos Cuatro Fantásticos (encabezados por Pedro Pascal y Vanessa Kirby) y los Thunderbolts, junto a héroes como Black Panther (Letitia Wright), Namor (Tenoch Huerta), M’Baku (Winston Duke) y Thing en escenas ambientadas en Wakanda.

El extenso elenco incluye a Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Simu Liu y muchos más, configurando uno de los repartos más ambiciosos de la franquicia.

Avengers: Doomsday se estrenará en cines el 18 de diciembre de 2026, y su historia continuará un año después con Avengers: Secret Wars.

El tráiler ha desatado una ola de reacciones entre los fans, quienes celebran la magnitud del evento multiversal.

Con este lanzamiento, Marvel confirma que el futuro del MCU pasa por la unión de generaciones de héroes y villanos en una batalla que podría redefinir el multiverso para siempre.

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