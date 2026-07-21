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Vencen Letras del Tesoro y la Provincia deberá desembolsar casi $370.000 millones

Las resoluciones de la Tesorería General contemplan el rescate de dos series de títulos que tienen fecha de vencimiento el 23 de julio.

Vencen Letras del Tesoro y la Provincia deberá desembolsar casi $370.000 millones
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La Provincia de Buenos Aires deberá afrontar esta semana vencimientos de Letras del Tesoro por casi $370.000 millones. La Tesorería General bonaerense dispuso el rescate de dos series de instrumentos financieros con vencimiento previsto para el próximo 23 de julio, por un monto total de $369.975.334.274.

La decisión fue formalizada mediante las resoluciones 110 y 111-TGP-2026, firmadas por el tesorero general David René Jacoby. En el primer caso, se ordenó el rescate de Letras del Tesoro en pesos capitalizables por $18.853.586.720, emitidas en el marco del cuarto tramo del programa financiero para el ejercicio 2026.

La segunda resolución contempla el pago de $351.121.747.554 correspondiente a Letras del Tesoro en pesos a descuento. Ese monto surge de la emisión original por $81.783.731.392, realizada durante el quinto tramo del programa, y de una reapertura posterior por $269.338.016.162.

En ambos casos, la Tesorería provincial deberá emitir las respectivas órdenes de pago y transferir los fondos a la Caja de Valores Sociedad Anónima, que se encargará de acreditarlos en las cuentas de los tenedores de los títulos con derecho al cobro. Los recursos deberán ser depositados en la cuenta en pesos que la entidad mantiene en el Banco Central de la República Argentina.

De esta manera, los vencimientos previstos para el 23 de julio representan un desembolso conjunto de $369.975 millones por parte de la Provincia. Las operaciones cuentan con la intervención de la Contaduría General y el Ministerio de Economía bonaerense, en el marco de las facultades establecidas por la Ley de Administración Financiera provincial.

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