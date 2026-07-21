Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de julio de 2026 BOLETíN OFICIAL

Vencen Letras del Tesoro y la Provincia deberá desembolsar casi $370.000 millones

Las resoluciones de la Tesorería General contemplan el rescate de dos series de títulos que tienen fecha de vencimiento el 23 de julio.

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