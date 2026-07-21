Murió Claudio “Pato” Strunz, legendario baterista de Hermética y Malón

El rock pesado argentino está de luto. Este lunes por la noche, la familia de Claudio “Pato” Strunz informó su fallecimiento a los 59 años de edad.



Nacido el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada como Claudio Marcelo Zurita, Strunz se destacó desde los años 80 por su técnica explosiva en el doble bombo.



Su ingreso a Hermética en 1991 marcó un antes y un después: participó en dos discos fundamentales del metal argentino, Ácido Argentino (1992) y Víctimas del Vaciamiento (1994), consolidando el sonido thrash de la banda liderada por Ricardo Iorio.



Tras la disolución de Hermética en 1995, el baterista cofundó Malón junto a Claudio O’Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado.



Con esta nueva agrupación editó discos icónicos como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia, manteniendo vivo el espíritu del metal barrial y combativo.



Además de su carrera sobre el escenario donde tocó en el Estadio Obras y participó del Monsters of Rock junto a Black Sabbath, Slayer y Kiss, Strunz fue un impulsor del movimiento pesado independiente. Creó las salas de ensayo La Cueva, un espacio emblemático para innumerables bandas del under argentino.



En los últimos años se mantuvo activo con el trío Íthaca (junto a Guillermo “Chino” Gorosito y Marcelo Bracalente), con el que lanzó en 2024 el disco El peso que no pesa, y con el show Hermética x Pato Strunz, que recorrió clubes de Buenos Aires y el conurbano reviviendo los clásicos de la mítica banda.



El “Pato” Strunz quedará en la memoria colectiva como uno de los bateristas más influyentes y respetados del metal sudamericano. Su familia y colegas aún no han brindado detalles sobre las circunstancias de su deceso ni sobre el lugar y fecha de las exequias.