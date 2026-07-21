Apps
Martes, 21 julio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
DRAMATICO

Murió Claudio “Pato” Strunz, legendario baterista de Hermética y Malón

Strunz dejó una huella imborrable en el rock pesado nacional con su potencia rítmica y su compromiso con el circuito under

Murió Claudio “Pato” Strunz, legendario baterista de Hermética y Malón
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El rock pesado argentino está de luto. Este lunes por la noche, la familia de Claudio “Pato” Strunz informó su fallecimiento a los 59 años de edad.

Nacido el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada como Claudio Marcelo Zurita, Strunz se destacó desde los años 80 por su técnica explosiva en el doble bombo.

Su ingreso a Hermética en 1991 marcó un antes y un después: participó en dos discos fundamentales del metal argentino, Ácido Argentino (1992) y Víctimas del Vaciamiento (1994), consolidando el sonido thrash de la banda liderada por Ricardo Iorio.

Tras la disolución de Hermética en 1995, el baterista cofundó Malón junto a Claudio O’Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado.

Con esta nueva agrupación editó discos icónicos como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia, manteniendo vivo el espíritu del metal barrial y combativo.

Además de su carrera sobre el escenario donde tocó en el Estadio Obras y participó del Monsters of Rock junto a Black Sabbath, Slayer y Kiss, Strunz fue un impulsor del movimiento pesado independiente. Creó las salas de ensayo La Cueva, un espacio emblemático para innumerables bandas del under argentino.

En los últimos años se mantuvo activo con el trío Íthaca (junto a Guillermo “Chino” Gorosito y Marcelo Bracalente), con el que lanzó en 2024 el disco El peso que no pesa, y con el show Hermética x Pato Strunz, que recorrió clubes de Buenos Aires y el conurbano reviviendo los clásicos de la mítica banda.

El “Pato” Strunz quedará en la memoria colectiva como uno de los bateristas más influyentes y respetados del metal sudamericano. Su familia y colegas aún no han brindado detalles sobre las circunstancias de su deceso ni sobre el lugar y fecha de las exequias.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

NUEVO PEDIDO

Corte bonaerense: el Colegio de Abogados presiona a Kicillof para que cubra vacantes

La entidad pidió al Poder Ejecutivo y a la Legislatura avanzar con la designación de los cuatro jueces que faltan para completar el máximo tribunal. El planteo se suma a un escenario en el que el Consejo de la Magistratura recuperó funcionamiento y la Comisión del Mapa Judicial volvió a reunirse.

NOTICIAS MÁS VISTAS

¿Nos robaron el bicampeonato? Las teorías conspirativas sobre la derrota de Argentina

PBA promulgó una ley de registro genético para identificar personas desaparecidas

Una economía de guerra en el día a día

Wanda Nara reveló el llamado desesperado de Mauro Icardi tras el robo en Milán

Tras el “ayudín” de Provincia, municipales cobraron el aguinaldo y levantaron el paro

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET