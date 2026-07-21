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Mendoza bajo alerta naranja

Por las condiciones climáticas, se suspendieron las clases presenciales matutinas en Malargüe y zonas de alta montaña de Las Heras

Mendoza bajo alerta naranja
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Una jornada de intenso frío y mal tiempo afecta a gran parte de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta naranja para todos los departamentos cordilleranos por nevadas intensas y persistentes, con acumulados previstos entre 50 y 150 centímetros, vientos fuertes y posible viento blanco.

En el llano mendocino se espera una de las jornadas más frías de la semana: mínima de 1° y máxima que apenas llegará a los 9°.

El cielo estará mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas débiles y aguanieve en sectores de precordillera.Debido a las complicaciones en los caminos por las fuertes nevadas y lluvias, la Dirección General de Escuelas suspendió las clases presenciales en el turno mañana de este martes en Malargüe, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas. En las zonas afectadas, las actividades continuarán de forma virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

En el resto de la provincia, las clases se dictan con normalidad.Las condiciones mejorarán levemente a partir del miércoles, aunque las nevadas persistirán en alta montaña.

El jueves se espera un ascenso gradual de las temperaturas.Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, evitar viajes a la cordillera y seguir las indicaciones de Defensa Civil.

Las intensas nevadas también provocaron que decenas de camiones y vehículos particulares quedaran varados en las rutas de la cordillera. Personal de Vialidad Provincial y Defensa Civil trabajan en el lugar para asistir a las personas afectadas, muchas de las cuales llevan varias horas detenidas sin poder avanzar. Las autoridades recomendaron evitar viajar hacia zonas de alta montaña y extremar las precauciones ante las condiciones extremas de visibilidad y acumulación de nieve en la calzada.

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