Messi llegó a Rosario para disfrutar junto a su familia

Lionel Messi ya se encuentra en suelo argentino. El capitán de la Selección, de 39 años, aterrizó cerca de las 6:30 de este martes en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, proveniente de Miami, para disfrutar de unos días de descanso junto a su familia.



Messi viajó acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. En medio de un fuerte operativo de seguridad, el avión privado fue derivado a un sector apartado del aeropuerto. Allí realizó los trámites migratorios sin descender y luego se trasladó en vehículo hacia el Kentucky Club de Campo, en la localidad de Funes, en el Gran Rosario, donde permanecerá estos días.



Decenas de fanáticos se acercaron hasta las inmediaciones del aeropuerto y del barrio privado para recibirlo. Con carteles y mensajes de agradecimiento, los hinchas expresaron su cariño al astro rosarino a pesar de la derrota en la final del Mundial ante España.



La llegada de Messi se produce tras la final del Mundial 2026 disputada el domingo, donde Argentina cayó 1-0 ante España. Después del partido, el capitán voló primero a Miami y ahora aprovecha estos días para estar cerca de su familia, especialmente de su padre Jorge, sobre cuya salud circularon rumores durante el torneo que fueron desmentidos por la familia.



Una vez finalizado este breve descanso familiar, Messi regresará a Estados Unidos para reincorporarse al plantel del Inter Miami, donde compartirá equipo con su compañero Rodrigo De Paul.Con esta visita relámpago a su ciudad natal, el ídolo máximo del fútbol argentino recarga energías antes de continuar su carrera en la MLS.



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