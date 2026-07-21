Combustibles: un fallo judicial obliga a transparentar los aumentos de precios

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La Justicia Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de Economía de la Nación que había eliminado la obligación de informar previamente los aumentos de los combustibles. El fallo, dictado por el juez Alejo Ramos Padilla, ordenó restablecer un mecanismo público que permita conocer y comparar los precios en los surtidores.
La decisión surgió de un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) contra el Estado Nacional. El magistrado declaró la nulidad de la resolución 717/25, que en 2025 había derogado la Resolución 314/16 y dejado sin efecto el Sistema en Línea de Información de Precios de Combustibles en Surtidor.
La herramienta había sido implementada durante la gestión de Juan José Aranguren como ministro de Energía y permitía centralizar la información sobre los valores de venta al público en las estaciones de servicio de todo el país. Además, facilitaba la comparación de precios entre empresas y contemplaba un canal para denunciar diferencias entre los valores informados y los efectivamente cobrados.
El Cepis cuestionó la eliminación del sistema al considerar que afectaba el derecho de los consumidores a acceder a información clara y dificultaba el control sobre los aumentos. En esa línea, Ramos Padilla sostuvo que consultar el precio directamente en una estación de servicio o recurrir a plataformas particulares de cada empresa no equivale a contar con un sistema público, obligatorio, centralizado y comparable.
El fallo se conoce mientras la Legislatura bonaerense analiza un proyecto impulsado por la diputada massista Ayelén Rasquetti para que las petroleras informen con 72 horas de anticipación las actualizaciones de precios. La iniciativa ya generó reparos de la Federación de Expendedores de Combustibles de la República Argentina (Fecra), que advirtió que ese plazo podría provocar problemas de abastecimiento, debido a que las estaciones suelen conocer los cambios con poca anticipación.