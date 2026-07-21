Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de julio de 2026 JUDICIALES

Combustibles: un fallo judicial obliga a transparentar los aumentos de precios

La resolución dejó sin efecto una norma de 2025 que había eliminado el sistema de información previa y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre los precios en los surtidores.

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