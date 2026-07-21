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Milei reubica a Javier Lanari en el directorio del Banco Nación

El ex secretario de Comunicación y Prensa ocupará el cargo que dejó Gonzalo Pascual, tras su salida del Gobierno nacional.

Milei reubica a Javier Lanari en el directorio del Banco Nación
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El Gobierno nacional designó al ex secretario de Comunicación y Prensa Javier Lanari como director del Banco de la Nación Argentina (BNA), en reemplazo de Gonzalo Pascual. La medida fue oficializada mediante el Decreto 618/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La norma aceptó la renuncia de Pascual al directorio de la entidad y estableció que Lanari asumirá para completar el período de ley que vence el 4 de febrero de 2028. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El desembarco en el Banco Nación se produjo pocas semanas después de la salida de Lanari del área de comunicación oficial. El funcionario había acompañado al Gobierno desde el inicio de la gestión libertaria: primero como subsecretario de Prensa y luego como secretario de Comunicación y Prensa, cargo que dejó con la llegada de Adrián Ravier como nuevo portavoz presidencial.

La designación supone un nuevo reacomodamiento de Lanari dentro de la estructura del Gobierno. Su pase desde el área de comunicación al directorio de la principal entidad bancaria del país representa un cambio de funciones y perfil, en el marco de los movimientos internos que atraviesa la administración de Milei.

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