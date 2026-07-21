Volver | La Tecla Nacionales 21 de julio de 2026 BOLETíN OFICIAL

Milei reubica a Javier Lanari en el directorio del Banco Nación

El ex secretario de Comunicación y Prensa ocupará el cargo que dejó Gonzalo Pascual, tras su salida del Gobierno nacional.

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