Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

¿Cómo llega Mar del Plata a las vacaciones?

Con reservas hoteleras en la ciudad que rondan el 30%, consumo retraído y un año marcado por la baja actividad, el sector apuesta al receso para recuperar movimiento.

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