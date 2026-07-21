¿Cómo llega Mar del Plata a las vacaciones?

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Con el inicio del receso escolar en la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata vuelve a jugar una de las cartas más importantes del calendario turístico. Las vacaciones de invierno comenzaron con expectativas moderadas y con un objetivo compartido por empresarios, funcionarios y comerciantes: que los próximos quince días permitan revertir una tendencia que viene mostrando señales de agotamiento desde el verano.
Las primeras proyecciones no son alentadoras. Desde distintos sectores vinculados a la actividad estiman que la ocupación hotelera se ubicará entre el 25% y el 30%, con reservas que, aseguran, avanzan a un ritmo mucho más lento.
El escenario encuentra a la ciudad después de un verano que dejó números por debajo de las expectativas. La temporada estival cerró con poco más de 3,1 millones de visitantes, una caída del 3,7% respecto del año anterior y el registro más bajo desde la pandemia. A eso se sumó una seguidilla de fines de semana largos que tampoco logró reactivar la actividad, con ocupaciones similares y un consumo que continúa mostrando signos de debilidad.
"Hay bajas expectativas para las vacaciones de invierno. El nivel de reservas no viene creciendo a contrarreloj como otros años y ronda el 30%, con establecimientos que apenas alcanzan entre el 25% y el 35%", señalaron desde el sector turístico. Para los operadores, esa realidad refleja una crisis que ya no se limita a una temporada puntual, sino que viene golpeando a toda la actividad durante los últimos meses.
Entre las causas aparece con fuerza el contexto económico. La pérdida del poder adquisitivo, la retracción del turismo interno y un tipo de cambio que vuelve más atractivos los viajes al exterior son algunos de los factores que empresarios y dirigentes identifican como determinantes. Mientras tanto, desde Nación se apuesta a sostener la actividad con nuevas líneas de financiamiento y planes de cuotas para intentar estimular los viajes dentro del país.
En el plano local, también crecen los cuestionamientos sobre la estrategia de promoción. La conducción del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Diego Juárez viene siendo observada por distintos sectores tras los resultados del verano y por la falta de acciones que permitan posicionar a “La Feliz” frente a una competencia cada vez más fuerte entre destinos.
Desde el propio EMTURyC reconocen que el contexto no ayuda. "Hay una situación macroeconómica que es compleja. Como toda crisis hay que atravesarla. Cuando uno está complicado en su casa ajusta gastos y se priva de muchas cosas", admitió el director de Cultura del organismo, Francisco Taverna. No obstante, también sostuvo que la ciudad debe redoblar esfuerzos: "Mar del Plata tiene que promocionarse, salir a competir y buscar la manera de atraer a muchas más personas".
En la misma línea, la presidenta de la comisión de Turismo del HCD, Noelia Álvarez Ríos, remarcó que el desafío pasa por consolidar una agenda que permita sostener el movimiento durante todo el año. Según señaló, el trabajo conjunto con el EMTURyC apunta a fortalecer la promoción, ampliar la oferta de eventos y mejorar la conectividad para mantener al turismo como uno de los principales motores económicos del distrito.
El panorama tampoco muestra grandes diferencias en los alquileres temporarios. Desde el sector advirtieron que las reservas en el segmento extrahotelero eran bajas al comenzar el receso, por lo que las expectativas también son prudentes.
Desde el sector hotelero señalaron que el movimiento turístico podría comenzar a crecer una vez finalizado el Mundial, al considerar que el evento deportivo condiciona las decisiones familiares. En ese sentido, estimaron que las reservas aumentarán desde el martes o miércoles y proyectaron que el próximo fin de semana sería el pico de ocupación.
Las críticas alcanzan además al Gobierno nacional. Desde la Subsecretaría de Turismo bonaerense sostuvieron que la actividad viene retrocediendo desde el verano y remarcaron que, además del deterioro del poder de compra, "no existe ninguna política nacional que incentive el turismo doméstico".
En medio de ese escenario, las principales cámaras empresariales llevaron su preocupación al Concejo Deliberante. A través de una presentación, reclamaron garantizar que los recursos del Fondo de Promoción Turística se destinen exclusivamente a difundir el destino y propusieron que esos fondos sean transferidos de manera automática al EMTURyC. El planteo también derivó en pedidos para abrir una mesa de trabajo con el sector.
Más allá de las diferencias sobre las políticas públicas, todos coinciden en un punto: las próximas semanas serán determinantes. En una ciudad donde el turismo genera entre 25.000 y 35.000 puestos de trabajo directos e indirectos, una buena temporada de invierno puede representar mucho más que un alivio estadístico. Puede convertirse en el primer paso para intentar cambiar el rumbo de un año que, hasta ahora, viene dejando más preocupaciones que certezas.