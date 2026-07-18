Volver | La Tecla Nacionales 18 de julio de 2026 MUNDIAL 2026

Inglaterra vence 6-4 a Francia y se queda con el tercer puesto

En un goleador encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, Inglaterra derrotó 6-4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026. De esta manera, los británicos lograron su segunda mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, tras la conquista del título en 1966

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