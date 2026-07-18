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MUNDIAL 2026

Inglaterra vence 6-4 a Francia y se queda con el tercer puesto

En un goleador encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, Inglaterra derrotó 6-4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026. De esta manera, los británicos lograron su segunda mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, tras la conquista del título en 1966

Inglaterra vence 6-4 a Francia y se queda con el tercer puesto
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En un partido vibrante y cargado de goles disputado este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, Inglaterra derrotó 6-4 a Francia y se quedó con el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026.

Los británicos lograron su segunda mejor actuación histórica en un Mundial, mientras que Francia cerró el torneo sin poder alcanzar el podio.

Inglaterra dominó de principio a fin, especialmente en la primera mitad. A los 2 minutos, Declan Rice abrió el marcador con un potente remate desde afuera del área.

A los 18’, Ezri Konsa amplió la ventaja de cabeza tras un córner. Antes del descanso, Bukayo Saka se convirtió en figura al marcar dos goles y dejar el 4-0 al entretiempo.

En el complemento, Francia reaccionó con un doblete de Kylian Mbappé, quien finalizó el torneo como máximo goleador con 10 tantos.

Bradley Barcola también descontó, pero Inglaterra volvió a tomar el control. Saka completó su hat-trick desde el punto penal y Jude Bellingham sentenció el resultado con un golazo en los minutos finales.

En el tiempo de descuento, Ousmane Dembélé anotó para Francia, aunque ya no pudo evitar la derrota.

El partido se jugó con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Ambos equipos realizaron múltiples cambios respecto a las semifinales.

Para Didier Deschamps fue su último partido al frente de la selección francesa, mientras que Thomas Tuchel cerró su ciclo en Inglaterra con una victoria que permite a los británicos finalizar el torneo con el bronce.

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