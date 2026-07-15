Volver | La Tecla Nacionales 15 de julio de 2026 PARTIDO HISTÓRICO

Con De Paul en el banco, Argentina busca un lugar en la final del Mundial ante Inglaterra

En un duelo con muchísimos condimentos, la Selección juega contra los británicos por las semifinales del Mundial en Estados Unidos. Scaloni metió un solo cambio con respecto al partido frente a Suiza

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.