Con De Paul en el banco, Argentina busca un lugar en la final del Mundial ante Inglaterra

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Con la selección de España esperando en la final, Argentina juega un partido muy difícil frante a Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. El partido comenzará a las 16 horas en el estadio Mercedez Benz de Atlanta con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath.
La Selección llega de ganarle a Suiza en el alargue por 3 a 1, mientras que los ingleses llegan a este duelo tras vencer a Noruega con un resultado de 2 goles a 1. En la previa del encuentro, Lionel Scaloni le bajó la espuma a las tensiones por la Guerra de Malvinas al asegurar que “solo se trata de un partido de fútbol”.
Pasadas las 14.30, Lionel Messi y compañía llegaron al estadio, donde hay una multitud de hinchas argentinos tanto adentro como afuera de las tribunas. Hubo muchas dudas sobre el once inicial. Finalmente habrá solo una modificación, con la salida de Rodrigo De Paul del equipo titular y el ingreso de Giuliano Simeone.
El equipo titular que paró Scaloni es el siguiente: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lionel Messi.
Por su parte, el entrenador Thomas Tuchel definió tres cambios y estos son los once titulares para enfrentar a la Scaloneta: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Anthony Gordon y Harry Kane.
Ante una multitud de hinchas argentinos, el equipo de Scaloni busca su segunda final consecutiva en el Mundial. En dicha instancia espera España, quien le dio un baile a Francia en la semifinal disputada el martes, con victoria por 2 a 0. Se trata de la segunda final de la selección andaluza en toda su historia.