Scaloni despejó las dudas: Argentina confirmó el equipo para enfrentar a Inglaterra
La Selección ya tiene formación definida para la semifinal del Mundial. Rodrigo De Paul sale del once y Lionel Scaloni apuesta por Giuliano Simeone para acompañar a Messi y Julián Álvarez en busca del pase a la final ante España
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Se terminó el misterio. A pocas horas del comienzo de la semifinal del Mundial frente a Inglaterra, Lionel Scaloni confirmó la formación titular de la Selección argentina para uno de los partidos más importantes del certamen.
Luego de varios días de especulaciones y pruebas en los entrenamientos, el entrenador finalmente definió el equipo que buscará el pase a la final, donde ya espera España.
La principal novedad pasa por la salida de Rodrigo De Paul del once inicial. En su lugar ingresará Giuliano Simeone, en una variante que modifica el funcionamiento del mediocampo y le aporta mayor despliegue por el sector derecho.
De esta manera, Argentina formará con: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Hasta último momento, Scaloni mantuvo el hermetismo y evitó confirmar la alineación para no dar pistas al entrenador inglés, Thomas Tuchel. Durante las prácticas ensayó distintas variantes, entre ellas la posibilidad de modificar el esquema defensivo o incluir a Nicolás González desde el arranque, aunque finalmente se inclinó por mantener la línea de cuatro y reforzar el mediocampo con Simeone.
El encuentro tiene un condimento especial: Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo 40 años después del histórico cruce de México 1986. El ganador avanzará a la final del domingo frente a España, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer puesto ante Francia.
Con el equipo ya confirmado, la Selección buscará dar un nuevo paso hacia el objetivo de defender el título mundial y meterse, una vez más, en la definición del campeonato.