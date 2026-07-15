Volver | La Tecla Nacionales 15 de julio de 2026 A MATAR O MORIR

Scaloni despejó las dudas: Argentina confirmó el equipo para enfrentar a Inglaterra

La Selección ya tiene formación definida para la semifinal del Mundial. Rodrigo De Paul sale del once y Lionel Scaloni apuesta por Giuliano Simeone para acompañar a Messi y Julián Álvarez en busca del pase a la final ante España

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.